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In den Flitterwochen

Brautpaar stirbt bei tragischem Heli-Absturz

Dramatische Szenen auf der griechischen Kykladen-Insel Sifnos: Ein Hubschrauber stürzt beim Landeanflug ab, explodiert und geht in Flammen auf. Für die drei Insassen kommt jede Hilfe zu spät.
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Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Hubschrauberlandeplatz der Insel. Die Maschine befand sich bereits in der Endphase des Landeanflugs, als der Pilot offenbar plötzlich die Kontrolle verlor.

Der Hubschrauber schlug auf, explodierte und ging sofort in Flammen auf. Alle drei Insassen kamen ums Leben, wie die Zeitung "Kathimerini" unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtete.

Bei den beiden Passagieren soll es sich um ein frisch verheiratetes britisches Paar gehandelt haben. Die beiden wollten ihre Flitterwochen auf der beliebten griechischen Insel verbringen.

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Merkwürdiges Geräusch vor dem Absturz

Der griechische Pilot soll über Tausende Flugstunden Erfahrung verfügt haben. Warum er die Kontrolle über die Maschine verlor, ist deshalb bisher völlig unklar.

Anrainer berichteten griechischen Medien zufolge, kurz vor dem Absturz ein ungewöhnliches Geräusch gehört zu haben. Ob dieses mit dem Unglück zusammenhängt, ist derzeit nicht bekannt.

Videoaufnahmen, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeigen die Flammen nach dem Absturz.

Technischer Defekt oder Pilotenfehler?

Die Ermittler versuchen nun, die genaue Ursache des Unglücks zu klären. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob ein technischer Defekt zum Absturz geführt haben könnte oder ob menschliches Versagen eine Rolle spielte.

Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschten laut den bisherigen Angaben gute Wetterbedingungen. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen.

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