Mobile Riesen-Welle verwandelt Veldener Kurpark in Wassersport-Paradies

Echtes Surf-Feeling direkt am Wörthersee! Die "Hitschies Surfdays" verwandeln den Kurpark in Velden in eine Erlebniswelt für alle Wassersport-Fans und bringen Lifestyle nach Kärnten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das sportliche Event startet am Freitag, den 3. Juli und läuft bis Sonntag, 19. Juli. Eine mobile Flowrider-Welle macht im Kurpark Halt und bringt das Wellenreiten direkt in das Veldener Ortszentrum. Die aufblasbare Anlage bietet ein sicheres und zugleich actionreiches Erlebnis für alle Altersgruppen, bei dem Anfänger erste Versuche auf dem Board wagen und erfahrene Rider ihre Techniken perfektionieren können.

Action auf der Welle

Surfdays in Velden © Marc Metzler

Laut Peter Peschl, dem Geschäftsführer der Wörthersee Tourismus GmbH, holt man mit der Aktion den bekannten Lifestyle und die Gemeinschaft direkt an den See. Das erklärte Ziel sei es, vor allem junge Menschen für den Wassersport zu begeistern und ihnen unvergessliche Momente zu bieten. Dass sich die Destination erlebnisorientiert weiterentwickelt, zeigen die Hitschies Surfdays als gelungene Verbindung von Kärntner Tradition und moderner Innovation.

Show der Surf-Profis

Ein zusätzlicher Höhepunkt wartet auf alle Besucher am Samstag, 11. Juli. An diesem Tag präsentieren professionelle Surfer im Kurpark spektakuläre Tricks und Shows, um die Faszination des Flowridens hautnah erlebbar zu machen. Das Surf-Team vor Ort sorgt zusammen mit der weichen Trampolinstruktur der Anlage während des gesamten Zeitraums für den nötigen Spaß und die Sicherheit der Teilnehmer. Die Veranstaltung steht für einen niederschwelligen Zugang zum Boardsport direkt im Ortszentrum.

Surfdays in Velden © Hersteller

"Mit den Hitschies Surfdays schaffen wir einzigartige Urlaubserlebnisse für alle und ein innovatives Freizeitangebot, das perfekt zu Velden passt. Die Kombination aus urbanem Lifestyle, Seeerlebnis, erfrischendem Wasserspaß und sportlicher Bewegung macht diesen Standort zu etwas ganz Besonderem und sorgt gerade an heißen Sommertagen für die perfekte Abkühlung", so Hannes Markowitz, Geschäftsführer der Velden Tourismus GmbH.