Decke stürzt ein! Chaos vor Trumps großer Party

Bei den Proben zur 250-Jahr-Feier der USA ist ein Teil der Hauptbühne von Donald Trump eingestürzt. Probende Tänzer entgingen den herabfallenden Trümmern nur knapp.

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Die Vorbereitungen für die große Geburtstagsshow in Washington, D.C. werden von einer gefährlichen Panne überschattet. Ein großes Deckenteil der Hauptbühne, die für die bevorstehende "Freedom 250"-Feier von Präsident Donald Trump am Samstag, 4. Juli, errichtet worden war, löste sich plötzlich aus der Überkonstruktion. Das schwere Teil krachte mitten während einer laufenden Probe auf den Boden, als sich mehr als ein Dutzend Menschen auf der Bühne befanden. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, eine Gruppe von Tänzerinnen wurde von dem herabfallenden Element nur um Haaresbreite verfehlt.

Serie von schweren Pannen

Der Vorfall ist der jüngste Höhepunkt einer ganzen Reihe von Problemen, welche die von der Trump-Regierung geplante Feier zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten begleiten. Zuerst sagten zahlreiche Musiker ab, die eigentlich kostenlose Gratiskonzerte hätten spielen sollen. Zudem kämpfen die Verantwortlichen mit optischen Mängeln: Der gerade erst erneuerte Reflecting Pool am weltberühmten Lincoln Memorial ist schon wieder vollständig voller Algen. US-Medien berichten darüber hinaus von einer gähnenden Leere auf dem zugehörigen Straßenfest.

Konkurrenz durch Taylor Swift

Bei Taylor Swift und Travis Kelce läuten dieses Wochenende die Hochzeitsglocken. © GCImages

Zu den organisatorischen Problemen gesellt sich nun auch noch prominente Konkurrenz aus der Popwelt. Taylor Swift wird am Freitag in New York heiraten. In den USA wird erwartet, dass dieses private Großereignis dem offiziellen Spektakel in Washington, D.C. erhebliche Aufmerksamkeit entziehen dürfte. Dass nun zwei Tage vor der geplanten Show am Samstag auch noch die Bühne auseinanderfällt, gilt vor Ort als denkbar schlechtes Zeichen.

Veranstalter versprechen unvergessliche Feier

Die Verantwortlichen versuchen inzwischen, die Wogen zu glätten und die Gemüter zu beruhigen. "Wir sind dankbar, berichten zu können, dass es allen gut geht", ließ die zuständige Organisation "Freedom 250" offiziell mitteilen. Zum Zeitpunkt des Einsturzes hätten im hinteren Bereich der Bühne noch Arbeiten stattgefunden. Nach dem Unfall habe man umgehend zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen am Bauwerk getroffen. Die Organisation betonte, dass man sich weiterhin voll und ganz darauf konzentriere, "dem amerikanischen Volk eine unvergessliche Feier zu liefern".

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Große Sorge im Weißen Haus

Ob das amerikanische Volk am Samstag auch zahlreich erscheinen wird, sorgt hinter den Kulissen für erhebliche Nervosität. Laut Medienberichten herrscht im Weißen Haus aktuell die große Sorge, dass eine Kombination aus starker Hitze, extrem verschärften Sicherheitskontrollen und dem bis zuletzt unklaren Ablaufplan die Besucherzahlen massiv einbrechen lassen könnte. Ziel der Regierung ist es, ein erneutes Debakel wie bei Trumps Eröffnungsrede zur "State Fair" zu verhindern. Diese war historisch so spärlich besucht, dass Trump seine Mitarbeiter Berichten zufolge anwies, sämtliche Luftaufnahmen im Netz zu löschen.