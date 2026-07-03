Welt
TV
E-Paper
Welt

Frankreich

Feuer-Hölle bedroht Urlaubsort: 3.000 Menschen evakuiert

Feuerwehrleute löschen Brand in einer stark beschädigten Werfthalle nahe einem Yachthafen, Rauch steigt auf.
© APA/AFP/JC MILHET
Dutzende Wohnmobile und 26 Bungalows wurden durch die Flammen zerstört
OE24 auf Google bevorzugen

Wegen der schweren Waldbrände in Südfrankreich müssen immer mehr Menschen ihre Häuser und Unterkünfte verlassen. Nach dem Ausbruch eines neuen Feuers in Sainte-Marie-la-Mer seien fast 3.000 Personen evakuiert worden, teilte am Donnerstagabend die Feuerwehr mit. Ungefähr die Hälfte der Betroffenen wurde von Campingplätzen geholt, wo Dutzende Wohnmobile und auch 26 Bungalows durch die Flammen zerstört wurden.

Mehrere Menschen beobachten am Hafen Rauch, der aus brennenden Gebäuden im Hintergrund aufsteigt.
Bystanders look on from the marina as smoke rises from a building of Catana, a catamaran company during a fire in Canet-en-Roussillon, southwestern France, on July 2, 2026. Nearly 3,000 people had to be evacuated from several campsites, as well as from businesses and several municipalities, after a fire broke out in Sainte-Marie-la-Mer and spread on to Canet-en-Roussillon, affecting the watersports hub, firefighters and the prefect of Pyrénées-Orientales said on July 2, 2026. (Photo by Jc Milhet / AFP) © APA/AFP/JC MILHET

In Südfrankreich wüten derzeit mehrere große Brände. Das neue Feuer brach nach Angaben der Behörden in der Nähe eines Campingplatzes im südlich von Narbonne gelegenen Sainte-Marie-la-Mer aus. "Das Feuer breitete sich angetrieben von starkem Wind rasend schnell aus", sagte Bürgermeister Edmond Jorda der Nachrichtenagentur AFP. "Es brennt noch immer." Hunderte Einsatzkräfte kämpften nach Behördenangaben gegen die Flammen. Zwei Feuerwehrleute wurden dabei leicht verletzt.

Feuerwehrfahrzeuge neben einem ausgebrannten Gebäude am Hafen, Rauch steigt in den Abendhimmel.
This photograph shows firefighters with vehicles next to smoke rising from a building of Catana, a catamaran company during a fire in Canet-en-Roussillon, southwestern France, on July 2, 2026. Nearly 3,000 people had to be evacuated from several campsites, as well as from businesses and several municipalities, after a fire broke out in Sainte-Marie-la-Mer and spread on to Canet-en-Roussillon, affecting the watersports hub, firefighters and the prefect of Pyrénées-Orientales said on July 2, 2026. (Photo by Jc Milhet / AFP) © APA/AFP/JC MILHET

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Feuer-Hölle bedroht Urlaubsort: 3.000 Menschen evakuiert

Russland überzieht Kiew mit Luftangriffen

Chat-Kontrolle: Was die EU jetzt plant

Schwere Gerichts-Schlappe für Trump

Kroatien-Urlaub: Wo das Wasser besonders sauber ist

Druckabfall: Spanien-Flieger muss plötzlich notlanden

Deutsche Grenzkontrollen zu Österreich rechtmäßig

"Lächerlich":Trump schießt gegen die NATO

Monaco-Anschlag: Polizei jagt Frau aus der Ukraine

Gardasee verliert täglich über 7 Milliarden Liter Wasser