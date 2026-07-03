Feuer-Hölle bedroht Urlaubsort: 3.000 Menschen evakuiert

Dutzende Wohnmobile und 26 Bungalows wurden durch die Flammen zerstört

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Wegen der schweren Waldbrände in Südfrankreich müssen immer mehr Menschen ihre Häuser und Unterkünfte verlassen. Nach dem Ausbruch eines neuen Feuers in Sainte-Marie-la-Mer seien fast 3.000 Personen evakuiert worden, teilte am Donnerstagabend die Feuerwehr mit. Ungefähr die Hälfte der Betroffenen wurde von Campingplätzen geholt, wo Dutzende Wohnmobile und auch 26 Bungalows durch die Flammen zerstört wurden.

Bystanders look on from the marina as smoke rises from a building of Catana, a catamaran company during a fire in Canet-en-Roussillon, southwestern France, on July 2, 2026. Nearly 3,000 people had to be evacuated from several campsites, as well as from businesses and several municipalities, after a fire broke out in Sainte-Marie-la-Mer and spread on to Canet-en-Roussillon, affecting the watersports hub, firefighters and the prefect of Pyrénées-Orientales said on July 2, 2026. (Photo by Jc Milhet / AFP) © APA/AFP/JC MILHET

In Südfrankreich wüten derzeit mehrere große Brände. Das neue Feuer brach nach Angaben der Behörden in der Nähe eines Campingplatzes im südlich von Narbonne gelegenen Sainte-Marie-la-Mer aus. "Das Feuer breitete sich angetrieben von starkem Wind rasend schnell aus", sagte Bürgermeister Edmond Jorda der Nachrichtenagentur AFP. "Es brennt noch immer." Hunderte Einsatzkräfte kämpften nach Behördenangaben gegen die Flammen. Zwei Feuerwehrleute wurden dabei leicht verletzt.