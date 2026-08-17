oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Jetzt wird gekontert

Grenz-Zoff eskaliert: Spanien kontrolliert Reisende aus Italien

OR
von
© Europa Press via Getty Images
Spanien hat seit dem 8. August an seinen Flughäfen insgesamt 4.646 Drittstaatsangehörige kontrolliert, die aus Italien eingereist sind.
OE24 auf Google bevorzugen

Nach Angaben des spanischen Innenministeriums, die am Sonntag um 13 Uhr aktualisiert wurden, wurden dabei 409 Flüge überprüft und 637 Polizeibeamte eingesetzt.

Die Kontrollen finden im Rahmen der vorübergehenden Wiedereinführung selektiver Grenzkontrollen statt und betreffen ausschließlich Drittstaatsangehörige, die von italienischen Flughäfen nach Spanien kommen. Überprüft wurde unter anderem an den Flughäfen Madrid-Barajas und Barcelona-El Prat sowie in Alicante, Bilbao, Sevilla, Málaga und Valencia sowie auf den Balearen und Kanaren.

Auch interessant

Verletzungsupdate bei Konrad Laimer

AUA lässt Schweizer Luftfahrt-Chefin am Gate stehen

Keine Gerechtigkeit: Tupacs Bruder zweifelt an Prozess

Ein Italiener ohne Ausweisdokumente aufgegriffen

Lediglich ein italienischer Staatsbürger wurde am Flughafen Madrid-Barajas ohne Ausweisdokumente aufgegriffen. Der Fall konnte mit Unterstützung der italienischen Konsularbehörden geklärt werden.

Nach dem Migranten-Ansturm in Ceuta hat Italien die Schengen-Regelung gegenüber Spanien ausgesetzt.

Madrid hatte am 7. August angekündigt, die Kontrollen für einen Monat wieder einzuführen, nachdem Rom am 1. August infolge der Migrationskrise in Ceuta vorübergehend die Schengen-Regelung gegenüber Spanien ausgesetzt hatte. Ende Juli waren nach Angaben Madrids rund 72.000 Migranten innerhalb kurzer Zeit nach Ceuta gelangt; bis auf etwa 5.000 wurden sie anschließend zurückgeführt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Fischer 100 Meter unter Wasser gefangen

Sputnik: EU-Zulassung frühestens im Herbst

Polit-Streit um 60 Mio. Euro für den ORF

Vivendi streicht 800 Stellen im Mobilfunkgeschäft

Blind durch Sex

Italien schafft Mautschranken ab – doch jetzt drohen hohe Strafen

Hunderte Sonnenschirme und Liegen an Italien-Stränden beschlagnahmt

Nach Mobbing: Cambridge-Rektor gegen "rassistischen Wahn"

Mindestens 49 Tote bei LKW-Unglück

Grenz-Zoff eskaliert: Spanien kontrolliert Reisende aus Italien