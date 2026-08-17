FC Bayern
Verletzungsupdate bei Konrad Laimer
Am Wochenende hatte Konrad Laimer nach einem Schlag beim Testspiel gegen Leipzig verletzt ausgewechselt werden müssen. Der Fuß des ÖFB-Teamspielers war geschwollen, er hatte gestützt den Platz verlassen.
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Einsatz beim Supercup ungewiss
Beim sogenannten Allianz Team Day am Montag zeigte sich Laimer bei der Teampräsentation, fehlte allerdings im Mannschaftstraining. Laut der Abendzeitung liegt bei ihm keine gröbere Verletzung vor. Ob er beim Supercup am Samstag gegen Dortmund mitwirken kann, ist ungewiss. Sein möglicher Ersatzmann ist Josip Stanisic.
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