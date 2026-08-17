Dortmund-Knall um Marcel Sabitzer (32)

Der ÖFB-Star könnte den BVB noch in diesem Sommer verlassen.

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Bei Borussia Dortmund bahnt sich ein Transfer an, der auch für Marcel Sabitzer weitreichende Folgen haben könnte. Der BVB steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von Joey Veerman. Der 27-jährige Niederländer soll der Wunschspieler von Trainer Niko Kovac für das zentrale Mittelfeld sein – und könnte damit den Konkurrenzkampf für Sabitzer deutlich verschärfen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der Wechsel von PSV Eindhoven nach Dortmund bereits weit fortgeschritten. Veerman soll am Montag zum Medizincheck erwartet werden und anschließend einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Bei der Ablösesumme kursieren unterschiedliche Angaben. Die "Ruhr Nachrichten" berichten von 22 Millionen Euro, die durch eine Ausstiegsklausel fällig werden. Fabrizio Romano nennt 21,5 Millionen Euro, während Sky von einer Summe zwischen 22 und 25 Millionen Euro ausgeht.

Veerman kann sowohl auf der Sechserposition als auch als Achter eingesetzt werden. Genau diese Vielseitigkeit macht ihn für Kovac offenbar besonders interessant. Der 16-fache niederländische Nationalspieler soll beim BVB deshalb ganz oben auf der Wunschliste gestanden haben.

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Was bedeutet der Transfer für Sabitzer?

Für Marcel Sabitzer könnte die Verpflichtung allerdings zum Problem werden. Der Österreicher hat beim BVB nur noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027 und gehört mit einem kolportierten Jahresgehalt von rund acht Millionen Euro zu den Topverdienern des Klubs.

Sabitzer war in der vergangenen Saison zwar ein wichtiger Bestandteil des Dortmunder Mittelfelds, musste aber immer wieder mit Verletzungen kämpfen und konnte seinen Stammplatz nicht durchgehend behaupten. Mit Veerman kommt nun ein Spieler, den Kovac offenbar gezielt für das Zentrum haben wollte. Der Konkurrenzkampf um die Plätze im Mittelfeld dürfte damit deutlich härter werden.

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Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" ist deshalb sogar ein Abschied Sabitzers noch in diesem Sommer denkbar. Die BVB-Verantwortlichen könnten einen Transfer des Routiniers forcieren, um Gehalt einzusparen und gleichzeitig Platz im Kader zu schaffen.

Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken hatte zuletzt bereits angedeutet, dass sich in diesem Sommer auch auf der Abgangsseite noch etwas bewegen könnte. Sabitzers Zukunft könnte damit zu einem der spannendsten Personalthemen der kommenden Tage werden.

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Zuletzt wurde Sabitzer bereits mit dem FC Bologna in Verbindung gebracht.