Jürgen Klopp über DFB-PK: "Das war mein Fehler"

Am 15. August 2026 startet offiziell die Ära Jürgen Klopp beim DFB. Aus diesem Grund hat er ein Interview gegenüber dem "DFB-TV" gegeben. Darin verriet Klopp, dass er nicht komplett glücklich mit seiner ersten Presskonferenz als Nationaltrainer ist.

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Die Ära Kloppo hat nun offiziell begonnen! Seit dem 15. August 2026 ist Jürgen Klopp der Nationaltrainer von Deutschland. Schon am 27. Juli gab der Ex-Liverpool- und -Dortmund-Coach eine Vorstellungspressekonferenz. Dabei sei er nicht ganz glücklich über seine eigenen Aussagen.

Gegenüber dem "DFB-TV" sagt er: "Was mir nicht so richtig gefallen hat, ist, dass ich die Möglichkeit gegeben habe, diese Medienschelte als Überschrift zu nehmen. Das war mein Fehler. Ich wollte ein paar Dinge klarstellen." Damals hat Klopp unter anderem gedroht: "Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg."

"Das wird nicht noch mal passieren"

Nun erklärt er, was damit gemeint ist: "Ich habe 2024 aufgehört in Liverpool und danach ist die Boulevardpresse auf uns drauf wie die Fliegen auf Honig. Mit allem, was uns zur Verfügung stand, mussten wir uns wehren. Und das wollte ich sagen. Das wird nicht noch mal passieren. Ich bringe meine Familie nicht ein zweites Mal in so eine Situation. Also bitte diszipliniert euch."

Klopp setzt fort: "Das Zweite, was ich sagen wollte: Ich tue das nicht für mich. Ich tue das auch nicht nur für die Leute. Ich tue es für uns. Das heißt nicht, ihr müsst mir dankbar sein dafür. Sondern ich habe da wirklich große Lust drauf. Ich glaube auch, ich bin der Richtige dafür. Aber wenn die große Masse der Menschen da draußen denkt: ‚Jetzt lass das doch‘, dann würde ich das lassen."

Zudem nimmt der neue DFB-Coach Stellung zu Berichten, wonach er Saïd El Mala (19) zu einem Wechsel zu Borussia Dortmund geraten haben soll. Der Transferpoker zwischen den beiden Vereinen ist mittlerweile abgebrochen worden. Köln hat alle BVB-Angebote abgelehnt. Klopp meint: "Es hat mich so ein bisschen beleidigt, dass die Leute denken, ich wäre so dämlich und meine erste Amtshandlung wäre, ich rufe einen Spieler an und sage: ‚Übrigens, BVB würde gut zu dir passen‘. Habe ich natürlich nicht gemacht. Das ist nicht meine Aufgabe."