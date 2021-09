2 ungeimpfte Frauen starben im Spital an Corona

Zwei Frauen aus NÖ starben am Dienstag an den Folgen des Coronavirus. Beide Damen (77, 97) waren nicht geimpft.

In den letzten 24 Stunden gab es in Österreich 1561 Corona-Neuinfektionen und zehn Tote. Auch in Niederösterreich überlebten zwei ältere Frauen die Corona-Infektion nicht . Die beiden Damen, die nicht geimpft waren, starben in einem Krankenhaus in Niederösterreich an den Folgen des Virus.

Ungeimpft und chronisch Krank

Beide Opfer waren nicht geimpft, hinzu kommt, dass die 77-Jährige und die 97-Jährige chronische Krankheiten aufzuweisen hatten. Aktuell befinden sich 892 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 240 auf Intensivstationen betreut.