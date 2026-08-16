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Transfer-Hammer um Weltmeister Rodri

Rodri nimmt nach dem WM-Finale 2026 den Pokal von Donald Trump entgegen.
© APA/AFP/FRANCK FIFE
Der Wechsel des spanischen Weltmeisters Rodri von Manchester City zum FC Barcelona steht kurz bevor.
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Laut britischen Medien haben die Engländer das jüngste Ablöseangebot von Barcelona in der Höhe von umgerechnet 76,5 Millionen Euro akzeptiert.

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Demnach werde der Transfer nächste Woche finalisiert. Der 30-jährige Rodri hatte mit Manchester seit seinem Wechsel von Atletico Madrid 2019 als Mittelfeldlenker zwölf Titel gewonnen. Bei Barca soll er einen Vierjahresvertrag erhalten.

City-Coach fordert Transfers

Im Rahmen des Community Shields forderte der neue Manchester-City-Coach Enzo Maresca schon einen Ersatz für den Mittelfeldspieler. Als möglicher Rodri-Nachfolger wird das marokkanische Talent Ayyoub Bouaddi gehandelt. Für ihn verlangt Lille fast 100 Millionen Euro Ablöse.

Diese Summe könnte City problemlos zahlen. Der Klub hat in diesem Transfersommer nur einen Transfer getätigt. Die "Sky Blues" haben Elliot Anderson geholt. Aus diesem Grund fordert Maresca weitere Verstärkung: "Bei Neuzugängen gilt: Je früher sie eintreffen, desto besser, denn in einer Woche beginnt die Premier League."

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