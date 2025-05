Geschenke zum Vatertag sorgen für Millionenumsatz in NÖ

Rund 50 Euro geben Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher im Schnitt für ein Vatertagsgeschenk aus. Süßigkeiten, gemeinsame Ausflüge und liebevoll ausgewählte Kleinigkeiten stehen hoch im Kurs.

Einige Wochen nach den Müttern werden die Väter im Land gefeiert - heuer am 8. Juni. Laut aktueller Erhebung der KMU Forschung Austria wollen 61 Prozent der Menschen in Niederösterreich heuer jemanden beschenken. Der Großteil davon richtet sein Geschenk an den eigenen Vater. Knapp ein Viertel macht auch dem Partner eine Freude.

Ganz oben auf der Liste der beliebtesten Geschenke stehen Süßigkeiten. Pralinen, Schokolade oder ähnliche Leckereien nennen 27 Prozent. Dicht gefolgt werden sie von gemeinsamen Aktivitäten wie Ausflügen oder Kinobesuchen, die für 23 Prozent eine Rolle spielen. Restaurantbesuche erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Viele greifen zudem zu Selbstgemachtem oder alkoholischen Genüssen. Ob selbst Gebackenes, ein gutes Bier oder ein edler Tropfen - Individualität zählt. Wein wird von immerhin 15 Prozent bevorzugt.

35 Mio. Euro werden ausgegeben

Die Freude am Schenken schlägt sich auch in Zahlen nieder. Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher beschenken Väter mit rund 50 Euro. In Summe ergibt das ein beachtliches Handelsvolumen von 35 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein deutlicher Anstieg.

Besonders profitieren lokale Geschäfte. 77 Prozent der Käuferinnen und Käufer holen ihre Geschenke im stationären Handel. Franz Kirnbauer von der Wirtschaftskammer NÖ betont die Bedeutung dieser Entwicklung und lobt die breite Auswahl sowie das kompetente Service der regionalen Händler.