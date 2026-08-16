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Rapid feiert nach GAK-Gala wilde Kabinen-Party

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Mehrere Fußballspieler von Rapid feiern jubelnd in der Umkleidekabine.
© Instagram/Rapid
Nicht nur auf dem Platz ließen es die Rapid-Stars am Sonntag richtig krachen.
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Den Liga-Hit am Sonntag, den 16. August, werden die knapp 18.000 Personen, die im Allianz-Stadion das Spiel zwischen Rapid und dem GAK gesehen haben, so schnell nicht vergessen. Der Rekordmeister fertigte seinen Lieblingsgegner gnadenlos mit 8:0 ab und schoss sich damit an die Tabellenspitze.

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Es war der neunte Sieg im neunten Pflichtspiel der laufenden Saison und der dritthöchste Bundesliga-Triumph der Vereinsgeschichte. Nach dem Tor-Rausch gibt es für die Hütteldorfer allerdings keine Zeit zum Durchschnaufen. Bereits am Donnerstag kommt es im Play-off der Conference League zum Hinspiel in Schottland bei Hearts of Midlothian.

Wilde Kabinen-Party

Die Zeit zum Feiern wollte man sich allerdings dennoch nicht nehmen lassen. Gleich in der Kabine feierten Ercan Kara &amp; Co. ausgelassen das Schützenfest gegen den Lieblingsgegner aus der Steiermark.

Danach steht allerdings Regeneration an, ehe man sich mit breiter Brust auf den Weg nach Großbritannien macht, um den zehnten Streich feiern zu können. Danach haben die Grün-Weißen allerdings Pause. Denn aufgrund des wichtigen Rückspiels wurde das Liga-Spiel gegen Salzburg auf den 2. September verschoben, damit man vor dem Rückspiel ausgeruht ist.

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