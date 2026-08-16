Rapid feiert nach GAK-Gala wilde Kabinen-Party

Nicht nur auf dem Platz ließen es die Rapid-Stars am Sonntag richtig krachen.

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Den Liga-Hit am Sonntag, den 16. August, werden die knapp 18.000 Personen, die im Allianz-Stadion das Spiel zwischen Rapid und dem GAK gesehen haben, so schnell nicht vergessen. Der Rekordmeister fertigte seinen Lieblingsgegner gnadenlos mit 8:0 ab und schoss sich damit an die Tabellenspitze.

Es war der neunte Sieg im neunten Pflichtspiel der laufenden Saison und der dritthöchste Bundesliga-Triumph der Vereinsgeschichte. Nach dem Tor-Rausch gibt es für die Hütteldorfer allerdings keine Zeit zum Durchschnaufen. Bereits am Donnerstag kommt es im Play-off der Conference League zum Hinspiel in Schottland bei Hearts of Midlothian.

Wilde Kabinen-Party

Die Zeit zum Feiern wollte man sich allerdings dennoch nicht nehmen lassen. Gleich in der Kabine feierten Ercan Kara & Co. ausgelassen das Schützenfest gegen den Lieblingsgegner aus der Steiermark.

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Danach steht allerdings Regeneration an, ehe man sich mit breiter Brust auf den Weg nach Großbritannien macht, um den zehnten Streich feiern zu können. Danach haben die Grün-Weißen allerdings Pause. Denn aufgrund des wichtigen Rückspiels wurde das Liga-Spiel gegen Salzburg auf den 2. September verschoben, damit man vor dem Rückspiel ausgeruht ist.