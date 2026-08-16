8:0 - Rapid stürmt an die Tabellenspitze

Rapid reist als Tabellenführer der Bundesliga zum Conference-League-Hit gegen Hearts of Midlothian. Die Hütteldorfer ziehen mit einer 8:0-Gala gegen den GAK am bisherigen Leader LASK vorbei.

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Rapid hat in Hütteldorf ein Schützenfest angerichtet. Die Grün-Weißen zerlegten den GAK mit 8:0 und feierten damit den dritthöchsten Bundesliga-Sieg ihrer Geschichte. Tonni Adamsen überragte mit vier Treffern, Ercan Kara schrieb mit seinem Doppelpack ebenfalls Rapid-Geschichte.

Vom Anpfiff weg spielte praktisch nur Rapid. Bereits nach einer Minute setzte Petter Dahl den Ball knapp am langen Eck vorbei. Vier Minuten später war es so weit: Matthias Seidl traf nach einem Lochpass von Bendeguz Bolla zunächst nur die Stange, Kara stand goldrichtig und staubte zum 1:0 ab (5.).

Kara schreibt Rapid-Geschichte

Der Stürmer legte sofort nach. Jannes Horn flankte von links, Kara köpfte wuchtig zum 2:0 ein (12.). Mit seinem Doppelpack wurde der 30-Jährige zum neuen Rapid-Rekordtorschützen im Allianz Stadion.

Und der GAK bekam keine Luft. Seidl schickte Dahl auf die Reise, der Norweger legte im Strafraum quer und Adamsen vollendete aus kurzer Distanz zum 3:0 (14.). Wegen einer möglichen Abseitsstellung von Dahl wurde der Treffer vom VAR überprüft – und gegeben.

Die Grazer fanden gegen die dominanten Hütteldorfer kaum Antworten. Rapid hatte die Partie unter Kontrolle, während der GAK vor allem defensiv große Probleme offenbarte. Dahl vergab sogar die Chance auf das vierte Tor (26.).

Fünf Tore schon vor der Pause

Kurz vor der Pause brachen dann endgültig alle Dämme. Seidl brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld ins Zentrum, der aufgerückte Nenad Cvetkovic köpfte aus elf Metern zum 4:0 ein (42.).

Damit nicht genug: In der vierten Minute der Nachspielzeit schlug Adamsen zum zweiten Mal zu und sorgte für den unglaublichen 5:0-Pausenstand (45.+4).

Wer nach dem Seitenwechsel mit einem Gang zurück gerechnet hatte, irrte. Yusuf Demir prüfte GAK-Keeper Jakob Stankovic zunächst zweimal (51., 52.), ehe er nach Vorarbeit von Romeo Amane zum 6:0 traf (56.).

Rapid drückte weiter, die völlig verunsicherten Grazer kamen zeitweise kaum noch aus der eigenen Hälfte. Adamsen machte schließlich seinen Hattrick perfekt und erhöhte auf 7:0 (74.).

Adamsen-Viererpack macht Gala historisch

Doch der Däne war noch nicht fertig. Adamsen schlug in der 86. Minute zum vierten Mal zu und stellte auf 8:0. Während bei den Grazern längst die Köpfe hingen, feierte Hütteldorf seine Mannschaft.

Der Kantersieg bekommt auch historisch Gewicht: Nur zweimal gewann Rapid in der Bundesliga noch höher – 1977 mit 10:0 und 1985 mit 11:1, beide Male gegen die Grazer. Das 8:0 gegen den GAK ist damit der dritthöchste Bundesliga-Sieg der Rapid-Geschichte.