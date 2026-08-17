ORF-Experte wird Trainer in 2. Liga

Bei den Falken brennt der Baum – jetzt soll es ein prominenter Name richten!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der 40-jährige Ex-Profi, der vor allem als feinsinniger Experte im ORF bekannt ist, tritt damit ein echtes Himmelfahrtskommando an. Michael Liendl übernimmt mit sofortiger Wirkung den Posten des Cheftrainers beim Kapfenberger SV.

Rückkehr erst im Juli

Der 40-jährige Ex-Profi, der bis November 2025 die GAK Amateure betreute und breiten Fußballfans vor allem als feinsinniger Experte im ORF bekannt ist, tritt damit ein echtes Himmelfahrtskommando an. Erst im vergangenen Juli kehrte Liendl als Amateur-Trainer zu den Steirern zurück, nun rückt er nach dem abrupten Trainer-Beben direkt in die erste Reihe auf.

Tabellen-Letzter ohne Punkt

Beim Kapfenberger SV ersetzt Liendl den glücklosen Vladimir Petrovic, der nach einem katastrophalen Saisonauftakt seinen Hut nehmen musste. In der 2. Liga legten die Steirer einen regelrechten Fehlstart hin und zieren nach drei absolvierten Spieltagen ohne einen einzigen Punkt das ernüchternde Tabellenende.