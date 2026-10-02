Die Sport-Highlights am Samstag im TV

Am Samstag gibt es wieder jede Menge Highlights aus der Sportwelt im TV.

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Für Sport-Fans gibt es am Samstag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.

Zadrazil greift mit Bayern im Top-Spiel nach Sieg

ARD, 17.45 Uhr

Bayerns Damen auf Erfolgskurs. © Getty Images

Kracher. Das Spitzenspiel der deutschen Frauen-Bundesliga steht am Programm. Sarah Zadrazil will mit den Bayern gegen Verfolger Frankfurt die Tabellenspitze nicht nur festigen, sondern ausbauen.

Zverev kracht auf Lokalmatador Shang

Sky, ab 5 Uhr

Superstar Alexander Zverev. © APA/AFP/WANG ZHAO

Aufschlag. Brisantes Duell im Achtelfinale der China Open. US-Open-Sieger Alexander Zverev trifft auf den Hausherren Juncheng Shang und will seinen anhaltenden Erfolgslauf fortsetzen.

Marquez will Martin in WM unter Druck setzen

ServusTV/Sky, 8 Uhr

Marc Marquez greift wieder an. © APA/AFP/TOSHIFUMI KITAMURA

Thriller. Der Kampf um den MotoGP-Weltmeister spitzt sich zu. Vor dem GP von Japan liegt Leader Jorge Martin nur 12 Punkte vor Marquez. Im Sprint von Motegi kommt es zum nächsten Showdown.