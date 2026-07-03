Welt
TV
E-Paper
Welt

Mitten in Italien

Riesen-Hai schockt Strand-Besucher

Ein großer Hai wird mit Gurten an einem Hafenkran hochgehoben, Menschen stehen daneben.
© Massimilano Palmieri/Instagram
Ein ungewöhnlicher Fund hat an der italienischen Mittelmeerküste für Aufregung gesorgt.
OE24 auf Google bevorzugen

Am beliebten Badeort Follonica in der Toskana wurde ein rund 4,5 Meter langer Hai entdeckt. Zahlreiche Urlauber erschraken, als das riesige Tier plötzlich im flachen Wasser auftauchte. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass der Hai bereits verendet war und keine Gefahr mehr darstellte.

Großer Hai hängt an gelben Gurten, Menschen stehen daneben auf einem Hafen.
Hai © Massimilano Palmieri/Instagram

Besonders dramatisch erlebte ein fünfjähriger Bub die Situation. Wie das Regionalportal MaremmaOggi berichtet, entdeckte er das Tier beim Blick durch seine Taucherbrille von einem Stand-up-Paddleboard aus. Zunächst habe er nur das geöffnete Maul gesehen und seinen Vater auf den "riesengroßen Fisch" aufmerksam gemacht. Der Schreck saß so tief, dass der Junge sofort ans Ufer wollte und in Tränen ausbrach.

Auch interessant

Tibet-Aktivist setzt sich vor UNO-Hauptquartier in Brand - tot

Feuer-Hölle bedroht Urlaubsort: 3.000 Menschen evakuiert

Monaco-Anschlag: Polizei jagt Frau aus der Ukraine

Experten identifizierten das Tier später als seltenen Stumpfnasen-Sechskiemerhai. Diese Haiart lebt normalerweise in mehreren hundert Metern Tiefe und kommt nur selten in Küstennähe vor. Ausgewachsene Tiere können bis zu sechs Meter lang und mehr als 500 Kilogramm schwer werden.

Die italienische Küstenwache benötigte rund zwei Stunden, um den über eine halbe Tonne schweren Kadaver auf ein Boot zu bergen. Im Hafen wurde der Hai anschließend mit einem Gabelstapler abtransportiert und von Meeresbiologen untersucht. Eine eindeutige Todesursache konnten die Experten nicht feststellen. Das Weibchen war äußerlich nahezu unversehrt und zeigte kaum Anzeichen einer längeren Zeit im Wasser.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Chat-Kontrolle: Was die EU jetzt plant

Deutsche Grenzkontrollen zu Österreich rechtmäßig

Riesen-Hai schockt Strand-Besucher

Tibet-Aktivist setzt sich vor UNO-Hauptquartier in Brand - tot

Monaco-Anschlag: Polizei jagt Frau aus der Ukraine

Schwere Gerichts-Schlappe für Trump

"Lächerlich":Trump schießt gegen die NATO

Kroatien-Urlaub: Wo das Wasser besonders sauber ist

Feuer-Hölle bedroht Urlaubsort: 3.000 Menschen evakuiert

Druckabfall: Spanien-Flieger muss plötzlich notlanden