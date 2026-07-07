Softeis: Diese Tefal Freezi ist jetzt um 42 Prozent reduziert

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Wer an heißen Sommertagen nicht auf cremiges Softeis oder erfrischende Slushies verzichten möchte, sollte sich dieses Amazon-Angebot genauer ansehen. Die Tefal Freezi Softeis- & Slushmaschine ist aktuell stark reduziert und ermöglicht es, Eiscreme, Frozen Drinks und Slush-Eis ganz bequem zuhause zuzubereiten.

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Statt der UVP von 524,36 Euro zahlen Sie derzeit nur 302,51 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von satten 42 Prozent – ein echter Sommer-Deal.

Fünf Programme für eisige Lieblingsdesserts

Mit der Tefal Freezi lassen sich verschiedene gefrorene Spezialitäten auf Knopfdruck zubereiten. Insgesamt stehen fünf Automatikprogramme zur Verfügung, sodass Sie unter anderem Softeis, Slushies oder weitere Eisvariationen ganz einfach herstellen können.

Tefal Freezi Instant Softeis- & Slushmaschine, inkl. 2 Eisbehälter © Tefal

Damit eignet sich die Maschine sowohl für den Familienalltag als auch für Gartenpartys oder gemütliche Sommerabende mit Freunden.

Bis zu acht Portionen auf einmal

Dank des großzügigen XL-Gefrierzylinders und der zwei mitgelieferten Eisbehälter können Sie bis zu acht Portionen Eis oder Slush gleichzeitig vorbereiten. Gerade bei mehreren Personen ist das ein großer Vorteil gegenüber kleineren Geräten.

Tefal Freezi Instant Softeis- & Slushmaschine, inkl. 2 Eisbehälter © Tefal

Besonders komfortabel und leise

Neben der einfachen Bedienung überzeugt die Maschine auch mit praktischen Extras. Ein automatisches Reinigungsprogramm erleichtert die Reinigung nach dem Gebrauch deutlich, während der besonders leise Betrieb dafür sorgt, dass die Eismaschine auch in offenen Wohnküchen angenehm genutzt werden kann.

Der perfekte Begleiter für den Sommer

Ob klassisches Vanille-Softeis, fruchtige Slushies oder kreative Eigenkreationen – mit der Tefal Freezi können Sie Ihre Lieblingssorten ganz nach Ihrem Geschmack zubereiten. Dabei bestimmen Sie selbst die Zutaten und können auch zuckerreduzierte oder vegane Varianten ausprobieren.

Tefal Freezi Instant Softeis- & Slushmaschine, inkl. 2 Eisbehälter © Tefal

Jetzt über 220 Euro sparen

Große Küchengeräte dieser Art sind nur selten so deutlich reduziert. Aktuell sparen Sie mehr als 220 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung – eine Gelegenheit, die gerade in der Sommersaison besonders interessant ist.

Fazit

Wenn Sie Softeis und Slushies lieben und diese künftig bequem zuhause genießen möchten, ist die Tefal Freezi Softeis- & Slushmaschine eine spannende Wahl. Dank der aktuellen 42-Prozent-Rabattaktion zählt sie derzeit zu den attraktivsten Küchen-Deals auf Amazon.

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