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Softeis: Diese Tefal Freezi ist jetzt um 42 Prozent reduziert
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Statt der UVP von 524,36 Euro zahlen Sie derzeit nur 302,51 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von satten 42 Prozent – ein echter Sommer-Deal.
Fünf Programme für eisige Lieblingsdesserts
Mit der Tefal Freezi lassen sich verschiedene gefrorene Spezialitäten auf Knopfdruck zubereiten. Insgesamt stehen fünf Automatikprogramme zur Verfügung, sodass Sie unter anderem Softeis, Slushies oder weitere Eisvariationen ganz einfach herstellen können.
Damit eignet sich die Maschine sowohl für den Familienalltag als auch für Gartenpartys oder gemütliche Sommerabende mit Freunden.
Bis zu acht Portionen auf einmal
Dank des großzügigen XL-Gefrierzylinders und der zwei mitgelieferten Eisbehälter können Sie bis zu acht Portionen Eis oder Slush gleichzeitig vorbereiten. Gerade bei mehreren Personen ist das ein großer Vorteil gegenüber kleineren Geräten.
Besonders komfortabel und leise
Neben der einfachen Bedienung überzeugt die Maschine auch mit praktischen Extras. Ein automatisches Reinigungsprogramm erleichtert die Reinigung nach dem Gebrauch deutlich, während der besonders leise Betrieb dafür sorgt, dass die Eismaschine auch in offenen Wohnküchen angenehm genutzt werden kann.
Der perfekte Begleiter für den Sommer
Ob klassisches Vanille-Softeis, fruchtige Slushies oder kreative Eigenkreationen – mit der Tefal Freezi können Sie Ihre Lieblingssorten ganz nach Ihrem Geschmack zubereiten. Dabei bestimmen Sie selbst die Zutaten und können auch zuckerreduzierte oder vegane Varianten ausprobieren.
Jetzt über 220 Euro sparen
Große Küchengeräte dieser Art sind nur selten so deutlich reduziert. Aktuell sparen Sie mehr als 220 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung – eine Gelegenheit, die gerade in der Sommersaison besonders interessant ist.
Fazit
Wenn Sie Softeis und Slushies lieben und diese künftig bequem zuhause genießen möchten, ist die Tefal Freezi Softeis- & Slushmaschine eine spannende Wahl. Dank der aktuellen 42-Prozent-Rabattaktion zählt sie derzeit zu den attraktivsten Küchen-Deals auf Amazon.
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