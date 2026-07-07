Pool Beer Pong sorgt für die coolsten Parties der Saison!

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Sonne, Freunde, kalte Getränke und eine Runde Beer Pong direkt im Wasser: Genau das macht das aufblasbare Pool Pong Game von Popolic aktuell zu einem der beliebtesten Sommer-Gadgets auf Amazon.

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Das aufblasbare Pool Pong Game von Popolic verwandelt jeden Pool innerhalb weniger Minuten in die wahrscheinlich lustigste Party-Location des Sommers und bringt den beliebten Partyklassiker direkt ins Wasser.

Pool Pong Game 175x75cm - Aufblasbare Luftmatratze Pool mit Getränkehalter und 24 Bechern © Popolic

Der Partytrend des Sommers kommt in den Pool

Beer Pong gehört seit Jahren zu den beliebtesten Partyspielen überhaupt. Die neue Pool-Version hebt den Klassiker nun auf ein völlig neues Level.

Statt am Tisch zu stehen, spielen Sie einfach direkt im Wasser, während das große aufblasbare Spielfeld entspannt auf der Wasseroberfläche schwimmt. Das sorgt nicht nur für Abkühlung bei hohen Temperaturen, sondern garantiert auch jede Menge Spaß für Freunde und Familie.

Gerade an heißen Sommertagen oder während der nächsten Hitzewelle dürfte das Spiel schnell zum Mittelpunkt jeder Poolparty werden.

Pool Pong Game 175x75cm - Aufblasbare Luftmatratze Pool mit Getränkehalter und 24 Bechern © Popolic

Alles dabei für den sofortigen Start

Besonders praktisch: Das Set kommt bereits komplett ausgestattet zu Ihnen nach Hause.

Im Lieferumfang enthalten sind:

ein großes aufblasbares Spielfeld mit 175 x 75 Zentimetern 24 Becherhalter 24 Becher zwei Spielbälle

Das bedeutet: aufblasen, ins Wasser legen und direkt losspielen.

Perfekt für Geburtstage, Grillabende und Gartenpartys

Ob Geburtstagsfeier, Grillabend mit Freunden, Junggesellenabschied oder entspannter Nachmittag am Pool – das schwimmende Beer-Pong-Set sorgt sofort für Urlaubsstimmung.

Besonders beliebt ist das Spiel bei größeren Gruppen, da jederzeit neue Spieler einsteigen können und die Regeln praktisch jeder kennt.

Und selbst wenn gerade niemand spielt, bleibt die Luftmatratze dank der integrierten Getränkehalter ein praktischer Begleiter für den gesamten Tag am Pool.

Pool Pong Game 175x75cm - Aufblasbare Luftmatratze Pool mit Getränkehalter und 24 Bechern © Popolic

Das perfekte Accessoire für die nächste Hitzewelle

Meteorologen erwarten auch in diesem Sommer wieder mehrere heiße Phasen mit Temperaturen deutlich über 30 Grad. Wer ohnehin den Pool aufstellt oder bereits einen im Garten hat, kann mit diesem Gadget das Beste aus den heißen Tagen herausholen.

Denn mal ehrlich: Gibt es eine bessere Kombination als Sonne, Wasser und eine Partie Beer Pong mit Freunden?

Amazon reduziert den Sommer-Bestseller um 30 Prozent

Aktuell ist das beliebte Pool-Spiel bei Amazon deutlich reduziert erhältlich.

Statt der ursprünglichen 40,33 Euro zahlen Käufer derzeit nur noch 28,22 Euro.

Das entspricht einer Ersparnis von 30 Prozent beziehungsweise mehr als 12 Euro.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Pool- und Gartenartikeln während der Sommermonate dürfte das Angebot allerdings nicht lange verfügbar bleiben.

Fazit: Das wahrscheinlich spaßigste Pool-Gadget des Jahres

Während Luftmatratzen, Schwimmreifen und Wasserbälle längst zum Standard gehören, bringt dieses Gadget endlich etwas Neues in den Pool.

Für vergleichsweise wenig Geld erhalten Sie ein komplettes Partyspiel, das für Unterhaltung, Bewegung und jede Menge Erinnerungen sorgt.

Wer diesen Sommer Freunde zu Besuch hat, eine Poolparty plant oder einfach das Urlaubsgefühl nach Hause holen möchte, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen.

Für aktuell nur 28,22 Euro gehört das Pool Pong Game zu den unterhaltsamsten Amazon-Deals des Sommers – und könnte schon bald auf keiner Poolparty mehr fehlen.

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