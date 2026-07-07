Minus 33% auf Amazon
Das soll das beste Nackenkissen zum Reisen sein!
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Amazon reduziert den Reise-Bestseller um 32 Prozent
Rechtzeitig zur Hauptreisezeit gibt es das beliebte Nackenkissen aktuell zum Sparpreis. Statt 40,28 Euro zahlen Sie derzeit nur 27,22 Euro.
Das entspricht einer Ersparnis von 32 Prozent beziehungsweise über 13 Euro – ein attraktives Angebot für alle, die in diesem Sommer verreisen.
Schluss mit Nackenschmerzen auf Reisen
Wer schon einmal versucht hat, im Flugzeug oder Auto zu schlafen, kennt das Problem: Der Kopf kippt ständig zur Seite und erholsamer Schlaf ist kaum möglich.
Genau hier setzt das FLOWZOOM Comfy Reisekissen an. Der hochwertige Memory Foam passt sich optimal an den Nacken an und sorgt für angenehme Stabilität – egal ob im Flugzeug, Zug, Auto oder Bus.
360-Grad-Stütze für mehr Komfort
Ein besonderes Highlight sind die flexiblen Druckknöpfe, mit denen sich das Kissen individuell anpassen lässt. Dadurch entsteht eine 360-Grad-Stütze, die den Kopf auch während des Schlafens zuverlässig hält.
Gerade auf Langstreckenflügen oder längeren Autofahrten kann das den Unterschied zwischen einer anstrengenden und einer entspannten Reise ausmachen.
Perfekt für den Sommerurlaub
Dank des atmungsaktiven, weichen Bezugs bleibt das Kissen auch bei höheren Temperaturen angenehm auf der Haut. Nach der Reise lässt sich der Bezug einfach reinigen, während das Kissen im mitgelieferten Transportbeutel platzsparend im Handgepäck oder Koffer verstaut werden kann.
Tausendfach gekauft und hervorragend bewertet
Dass das FLOWZOOM Comfy so beliebt ist, überrascht kaum: Das Modell trägt den Titel Bestseller Nr. 1 seiner Kategorie und wurde allein im vergangenen Monat über 2.000 Mal gekauft.
Mit einer Bewertung von 4,4 von 5 Sternen und mehr als 11.000 Rezensionen zählt es zu den beliebtesten Reise-Gadgets auf Amazon.
Fazit: Einer der besten Reise-Deals des Sommers
Wer in den kommenden Wochen verreist, sollte bei diesem Angebot nicht lange überlegen. Für aktuell 27,22 Euro statt 40,28 Euro erhalten Sie ein hochwertiges Memory-Foam-Reisekissen, das für deutlich mehr Komfort auf Flug-, Auto- oder Bahnreisen sorgt.
32 Prozent Rabatt, Bestseller-Status und tausende zufriedene Käufer machen dieses Amazon-Angebot zu einem echten Reise-Must-have für den Sommer.
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