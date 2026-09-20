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Sträuße geschenkt

Blumiger Flashmob am Linzer Hauptplatz

Am Linzer Hauptplatz
© WKOÖ
Viele werden erst am zweiten Bildungsweg Floristen.
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Bereits zum vierten Mal bringen Österreichs Floristen ihre Kreativität direkt auf die Straße: Am Dienstag, 22. September um 10 Uhr findet der Florist-Flashmob auf dem Linzer Hauptplatz zwischen Brunnen und Dreifaltigkeitssäule statt. Für rund 20 Minuten verwandelt sich der öffentliche Raum in eine lebendige Bühne floraler Handwerkskunst. Vor den Augen des Publikums entstehen dabei eindrucksvolle Blumensträuße – ganz im Sinne des Mottos "Handwerk kommt zur Blüte". Im Anschluss werden die floralen Werke an Passanten verschenkt.

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Elke Lumetsberger, Landesinnungsmeisterin der OÖ Gärtner und Floristen: "Mit unserem Flashmob möchten wir – wie schon in den vergangenen Jahren – das Können und die Kreativität unseres Berufs sichtbar machen und insbesondere junge Menschen für die vielen Facetten der Floristik begeistern."

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