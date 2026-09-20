Premiere für "Familienmission Zivilschutztag"

Besonders für Patchwork-Familien ist es wichtig für den Fall eines Blackouts einen Familientreffpunkt festzulegen.

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Am ersten Samstag im Oktober, am 3. Oktober, ist wieder Zivilschutztag. Wie jedes Jahr ertönt dabei der bundesweite Sirenenprobealarm.

Unter dem Motto "Familienmission Zivilschutztag" ruft der OÖ Zivilschutz heuer erstmalig Familien dazu auf, diesen Termin gemeinsam zu nutzen. „Zivilschutz beginnt bereits bei den Kleinen. Die Kenntnis der Notrufnummern, der Sirenensignale, das richtige Verhalten in Notsituationen – man kann nicht früh genug damit anfangen. Sicherheit ist generationenübergreifend", sagt OÖ Zivilschutz-Präsident NR Bgm. Michael Hammer.

Notfallrucksack packen

Ein Familien-Notfallplan müss keine trockene Pflichtübung sein. Wenn Eltern und Kinder gemeinsam durchgehen, was im Ernstfall zu tun ist, wird daraus ein echtes Familien-Erlebnis: