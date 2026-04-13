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Trump KI-Bild
© AFP

Wirbel um Foto

"Zeigt mich als Arzt": Trump über Jesus-KI-Bild

13.04.26, 21:46
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US-Präsident Donald Trump sorgt mit einer bizarren Rechtfertigung für Aufsehen. Nachdem ein KI-generiertes Bild von ihm als Heiland für massive Kritik sorgte, lieferte er nun eine kuriose Erklärung. 

Donald Trump versucht nun, die Wogen zu glätten, nachdem er am Sonntag ein mittels KI generiertes Bild auf der Plattform Truth Social veröffentlichte. Das Bild zeigte den US-Präsidenten in einer weißen Robe mit rotem Tuch, wie er offenbar versucht, einen kranken Mann durch leuchtende Hände zu heilen. Dies geschah kurz nachdem er Papst Leo XIV. öffentlich als „schwach“ und „schrecklich“ bezeichnete. Die Darstellung als Heiland ging jedoch selbst vielen Unterstützern zu weit.

Kritik aus dem eigenen Lager

Die Reaktion auf das Posting war heftig. Laut Medienberichten meldete sich unter anderem die konservative Podcasterin Riley Gaines zu Wort. Gaines, die erst kürzlich im Weißen Haus zu Gast war, warf Trump vor, sich über Gott lustig zu machen. In einem Post auf der Plattform X riet sie dem US-Präsidenten zu mehr „Demut“. Auch in Österreich und international sorgte die KI-Darstellung für Kopfschütteln über den gewagten religiösen Vergleich.

Die skurrile Ausrede Trumps

Inzwischen wurde das umstrittene Bild von Trumps Profil gelöscht. Um seine verärgerten Sympathisanten zu beruhigen, lieferte der Präsident laut einem Bericht von „CNBC“ eine ungewöhnliche Erklärung. Bei einer Pressekonferenz vor Reportern im Oval Office rechtfertigte er sich für das Posting. Er habe das Bild nicht als religiöse Darstellung verstanden. Trump gab an, er habe stattdessen gedacht, „dass das Bild ihn als Arzt zeigen würde“.

Fokus auf die Basis

Mit dieser Rechtfertigung bemüht sich der US-Präsident offensichtlich, den Schaden bei seiner religiösen Basis zu begrenzen. Die Attacken gegen das Oberhaupt der katholischen Kirche und das anschließende Posting bleiben jedenfalls ein bestimmendes Thema in der aktuellen politischen Debatte.

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