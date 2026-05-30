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Gambia-Flagge

US-Armee greift fahrendes Schiff an

Donald Trump © APA/AFP/KENT NISHIMURA
Im Golf von Oman - Besatzung habe mehr als 20 Warnungen missachtet
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Die US-Armee hat nach eigenen Angaben ein unter der Flagge Gambias fahrendes Schiff im Golf von Oman angegriffen. Das Frachtschiff "Lian Star" habe trotz der von den USA verhängten Blockade versucht, einen iranischen Hafen anzulaufen, teilte das für die Golfregion zuständige US-Zentralkommando (CENTCOM) am Samstag mit. Die Besatzung habe mehr als 20 Warnungen missachtet. Daraufhin habe ein Kampfflugzeug eine Rakete in den Maschinenraum des Schiffes abgefeuert.

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Angaben zu möglichen Verletzten an Bord machte die US-Armee mit. Seit dem 8. April gilt im Iran-Krieg eine brüchige Waffenruhe zwischen Teheran und Washington. Die Verhandlungen über eine Beendigung des Kriegs und die Wiederöffnung der Straße von Hormus brachten bisher keinen Durchbruch.

Öl- und Spritpreise

Der Iran blockiert die insbesondere für den Handel mit Öl und Flüssiggas immens wichtige Meerenge seit Beginn des Krieges mit den USA und Israel Ende Februar weitestgehend. Die Blockade hat die Weltmärkte erschüttert und die Öl- und Spritpreise in die Höhe schießen lassen. Die USA verhängten ihrerseits eine Seeblockade gegen iranische Häfen. Nach Centcom-Angaben setzte das US-Militär bisher "fünf Handelsschiffe außer Gefecht und leitete 116 weitere um".

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