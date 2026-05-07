Meghan zeigt jetzt seltene Familienfotos

Prinz Archie feiert seinen siebten Geburtstag und Herzogin Meghan gewährt dabei private Einblicke wie selten zuvor. Auf Instagram veröffentlichte sie mehrere bisher unbekannte Familienfotos.

Zum siebten Geburtstag von Prinz Archie hat Herzogin Meghan jetzt für Aufmerksamkeit bei Royal-Fans gesorgt. Die Frau von Prinz Harry veröffentlichte seltene und sehr private Familienfotos, die intime Einblicke in das Leben der Sussexes in Kalifornien zeigen.

Auf einem Bild ist der neugeborene Archie zu sehen, wie er schlafend auf der Brust von Prinz Harry liegt. Das zweite Foto zeigt Archie gemeinsam mit Schwester Lilibet an einem Strand. Beide Kinder sind nur von hinten zu sehen.

© Screenshot/ Instagram: @meghan

Seltene Einblicke aus dem Familienleben

Die Sussexes halten ihre Kinder normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso größer war jetzt die Aufmerksamkeit rund um Meghans Instagram-Posting. Zu den Bildern schrieb sie: „7 years later... happy birthday to our sweet boy.“

Leben fernab des Königshauses

Archie wurde am 6. Mai 2019 in London geboren. Wenige Monate später zogen sich Harry und Meghan aus dem engeren Kreis der Royals zurück und wanderten schließlich in die USA aus. Heute lebt die Familie in Montecito in Kalifornien. Meghan betonte in früheren Interviews immer wieder, ihren Kindern trotz des royalen Hintergrunds ein möglichst normales Leben ermöglichen zu wollen. Dazu würden auch gemeinsame Mittagessen, Familienausflüge und private Zeit abseits der Öffentlichkeit gehören.