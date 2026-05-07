Maibaum-Clubbing eskalierte - Gast das Kiefer gebrochen

Leider kein vergnügliches Ende nahm das "Mai Bam steht"-Fest der FF in St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln: Randalierer beschädigten ein Fallrohr sowie einen Strommast beim Feuerwehrhaus, zwei Schläger aus derselben Gruppe prügelten einen Gast spitalsreif. Nach den Tätern wird gefahndet.

NÖ. Am 30. April 2026 wurde der diesjährige Maibaum vor dem Feuerwehrhaus in St. Andrä-Wördern aufgestellt. Parallel dazu wurde bereits zum vierten Mal ein Clubbing organisiert, sodass nach dem tradiotnellen Rumtata einem weiteren geselligen Abend im Party-Modus nichts mehr im Wege stand.

© Feuerwehr St. Andrä-Wördern

Doch nach vorgerückter Stunde und nachdem einige offenbar zu viel Alk konsumiert hatten, kam es in der Nacht auf den 1. Mai um 1.30 Uhr zu einem brutalen Zwischenfall: Ein Gast wurde vor dem Seiteneingang Hittnergasse aus ungeklärter Ursache von mindestens zwei Männern attackiert und zusammengeschlagen. Die Folge: ein Kieferbruch und eine fünfstündige Operation sowie das Einsetzen von mehreren Metallplatten und ein daraus resultierender längerer Krankenhausaufenthalt. Laut Facebook, wo Freunde des Opfers bei der Suche nach den geflüchteten Tätern um Hinweise bitten, wurde (vom Spital) Anzeige erstattet. Die Polizei bestätigt dies auch gegenüber oe24.

Hinweise auf Handy-Filmaufnahmen

Dem Posting zufolge trug der Haupttäter ein dunkles Outfit, eine Kappe mit dem Schirm vorne, er war um die 20, zirka 1,80, ein eher dunklerer Typ und laut Zeugen kein Ortsansässiger. Ein Komplize hatte einen blauen Pulli an und lockige Haare. Er schlug und trat ebenfalls zu, verursachte aber keine groben Verletzungen.

Nach dem Haupttäter wird bereits gefahndet, da er in seiner Aggression auch die Dachrinne und einen Strommasten neben der Feuerwehr beschädigt haben soll. Es soll auch ein Handyvideo von dem Vorfall geben.