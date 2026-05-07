Cosmó: So tierisch ist seine Song Contest Show

Am 16. Mai rockt uns Cosmó den Song Contest. Schon die 1. Probe wurde am Donnerstag zur Zitterpartie. Es gab nämlich eine ungewohnt große Verspätung. Cosmó blieb aber cool und sorgte für Begeisterung!

Der auf die Bombast-Bühne projizierte Slogan „Dance away your inner animal“ („Tanze dein inneres Tier weg“), eine Disco-Rüstung mit Lederhosen, schwarzem Strasshemd und verspiegelter Brustplatte und tierische Freunde, die auf riesigen Klettergerüsten herumtoben! Das ist unsere Song-Contest-Show! Cosmó zündete am Donnerstag seine erste Probe und „Tanzschein“ und verwandelte die Stadthalle dazu in eine Großraum–Disco. Finale mit pulsierendem Stroboskoplichter-Inferno inklusive. „Diese Begeisterung für Bewegung passt zur Botschaft des Liedes - wenn man in den Club geht, muss man tanzen“, zeigt man sich auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Song Contest von der noch geheimen Probe begeistert.

Spannend: Cosmós erste Probe, die für 16.45 Uhr geplant war, startete mit ungewöhnlicher Verspätung. Erst um 18.35 Uhr vermeldete der offizielle Eurovision-Reddit-Kanal seinen Probenstart. Vor ihm legten aber auch schon Sarah Engels (Deutschland), Monroe (Frankreich) und LOOK MUM NO COMPUTER (Vereinigtes Königreich) deutlich später als geplant los. Cosmó, der backstage mit Maskottchen Auri rumtanzte, ließ sich dadurch allerdings nicht beirren!

© Euro Melody

Show wird „tierisch“

Für Freitagabend verspricht die EBU dann die ersten Bilder unserer coolen Song-Contest-Show. Um die Wartezeit darauf zu verkürzen, stellt Cosmó schon Freitag um 0 Uhr seine neue EP „Lieber tanze ich weiter“ ins Internet: „Es sind drei neue Songs rund um die neue Radio-Single ‚Alle meine Nachbarn‘, die ziemlich sommerlich sind. Damit kann man auch nach dem Song Contest noch weiter tanzen!“

Beim Song Contest ja sowieso. Seine Show wird ja „tierisch“: „Man ja sagt ja: Die Sau rauslassen, aber ich werde den Gorilla in mir rauslassen!“