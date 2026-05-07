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Marko Arnautovic löst den Fashion-Trend des Sommers aus
© Getty Images
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Sommerhut

Marko Arnautovic löst den Fashion-Trend des Sommers aus

07.05.26, 11:51
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Der Arnautović-Hut wird zum überraschendsten Fashion-Statement des Fußballsommers – und ehrlich gesagt: endlich gibt es einmal ein Fan-Accessoire, das nicht nur nach Stadion aussieht. 

Während Männer bei Fußballmatches meist automatisch zum Trikot greifen, stehen viele Frauen jedes Mal vor derselben Frage: Was zieht man an, wenn man mitfiebern, aber trotzdem stylisch aussehen will? Die Antwort ist diesen Sommer natürlich knallrot. Die modische Inspiration kommt überraschenderweise von Fußball-Star Marco Arnautovic höchstpersönlich.

Denn genau jener rote Hut, den Marko Arnautović nach dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina spontan aufsetzte und den ganzen Abend trug, entwickelt sich jetzt zum Trendpiece der Saison. 

Marko Arnautovic löst den Fashion-Trend des Sommers aus
© Getty Images

Hut für den Fußballsommer 

Der „Red Hot Austrian Fan“-Hut verbindet genau das, was gerade auch international funktioniert: Fußball-Fieber, Statement-Accessoires und ein bisschen Ironie. Statt sich komplett im rot-weiß-roten Trikot-Look zu verlieren, setzen Fashion-Fans jetzt auf ein einzelnes starkes Piece – und der Hut funktioniert dabei überraschend gut. Vor allem, weil er eben nicht nur Stadion-tauglich ist, sondern fast wie ein bewusstes Styling-Element wirkt.

Marko Arnautovic löst den Fashion-Trend des Sommers aus
© Getty Images

Besonders cool: Der Look funktioniert komplett unisex. Egal ob mit Oversized-Blazer, weißem Tanktop und Jeansshorts oder ganz klassisch zum Fußballtrikot – der rote Hut verpasst jedem Outfit den Feinschliff. Genau deshalb könnte er heuer der heimliche Gewinner der Fanmode werden.

Marko Arnautovic löst den Fashion-Trend des Sommers aus
© Getty Images

Dass ausgerechnet ein Wiener Traditions-Hutmacher hinter dem Trend steckt, macht die Story noch besser. Der Kult-Hut stammt nämlich von dem Wiener Traditionshaus Geschwister Mauerer. Nach Arnautović’ viralem Jubelmoment wird das Modell jetzt als limitierte Edition verkauft – inklusive Unterstützung von Fußball-Legende Toni Polster.

Marko Arnautovic löst den Fashion-Trend des Sommers aus
© MAUERER

Vom Wiener Hutgeschäft auf die große, nationale Bühne 

Praktisch für alle, die jetzt selbst auf den Look aufspringen wollen: Den „Red Hot Austrian Fan“-Hut gibt es nicht nur in den Wiener Geschäften von Geschwister Mauerer, sondern auch für € 49,90 online exklusiv über Amazon.de.

Gerade für kleinere österreichische Traditionsunternehmen wird der Online-Vertrieb immer wichtiger, um neue Kund:innen auch außerhalb Österreichs zu erreichen. Das Wiener Familienunternehmen nutzt Amazon mittlerweile bewusst als zusätzlichen Vertriebskanal – und zeigt damit, wie heimische Betriebe traditionelle Produkte plötzlich international zum Trend machen können.

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