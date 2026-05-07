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Das ist die effektivste Laufmethode zum Abnehmen
© Getty Images

Trainingstipp

Das ist die effektivste Laufmethode zum Abnehmen

07.05.26, 11:45
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Langsam joggen oder lieber Sprintintervalle? Welche Laufmethode beim Abnehmen wirklich die meisten Kalorien verbrennt, überrascht viele. 

Laufen gilt seit Jahren als DER Klassiker, wenn es ums Abnehmen geht. Verständlich: Es kostet nichts, man kann sofort loslegen und der Körper arbeitet dabei ordentlich. Doch eine Frage sorgt immer wieder für Diskussionen: Was bringt eigentlich mehr? Lange, langsame Läufe oder kurze, intensive Einheiten? Die Antwort darauf ist überraschend eindeutig. 

Langsam laufen ist gesund, aber nicht immer am effektivsten

Das ist die effektivste Laufmethode zum Abnehmen
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Natürlich: Lange, ruhige Läufe sind gut für Herz, Kreislauf und die Grundlagenausdauer. Der Körper arbeitet effizienter, die Fitness steigt und man fühlt sich insgesamt leistungsfähiger. Aber genau hier liegt auch der Haken: Der Körper gewöhnt sich relativ schnell daran. Das bedeutet: Mit der Zeit verbrennen Sie bei denselben lockeren Läufen

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immer weniger Kalorien, weil Ihr Körper ökonomischer arbeitet. Zusätzlich kann langes Ausdauertraining bei manchen Menschen sogar den Appetit stärker anregen. 

Warum Sprintintervalle so effektiv sind

Deutlich spannender für die Fettverbrennung sind sogenannte Intervallläufe. Dabei wechseln sich lockere Laufphasen mit kurzen Sprint-Abschnitten ab. Genau diese intensiven Belastungen treiben die Herzfrequenz immer wieder nach oben und kurbeln dadurch den Kalorienverbrauch massiv an. Der große Vorteil: Der Körper verbrennt nicht nur während des Trainings mehr Energie, sondern auch danach.

Der Nachbrenn-Effekt macht den Unterschied

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Dieses Phänomen nennt sich „Nachbrennen“. Nach intensiven Laufeinheiten arbeitet der Körper noch stundenlang weiter, um sich zu regenerieren. Dabei wird zusätzliche Energie verbraucht – teilweise noch bis zu 24 Stunden nach dem Training. Oder einfacher gesagt: Sie verbrennen Kalorien, obwohl das Workout längst vorbei ist. Genau deshalb gelten Intervallläufe heute als besonders effektiv für Menschen, die Körperfett reduzieren möchten. 

Die perfekte Kombination

Heißt das jetzt, dass langsame Läufe schlecht sind? Ganz und gar nicht. Die beste Strategie ist meist eine Mischung aus beidem:

  • lockere Läufe für Ausdauer und Regeneration
  • intensive Intervalle für Fettverbrennung und Stoffwechsel

So profitiert der Körper von beiden Trainingsformen. Wer abnehmen will, sollte nicht nur gemütlich joggen Laufen bleibt eines der besten Workouts überhaupt - aber die Art, wie Sie laufen, macht einen riesigen Unterschied. Wer wirklich effektiv Kalorien verbrennen möchte, sollte deshalb regelmäßig Tempo- oder Sprintintervalle einbauen.

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