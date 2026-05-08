Jack White (†85): Witwe Rafaella zeigt ihre neue Liebe

Knapp sieben Monate nach dem tragischen Verlust von Musik-Legende Jack White wagt seine Witwe Rafaella einen mutigen Neuanfang. Auf Social Media präsentierte die 41-Jährige nun den Mann, der ihr nach der schweren Zeit wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

In der Welt der High Society galt sie lange als die Frau an der Seite des Mannes mit den goldenen Hits – Musik-Produzent Jack White († 85). Doch nach der dunklen Zeit der Trauer scheint für Rafaella Nussbaum (41) nun endlich wieder die Sonne. Wie die Witwe nun offiziell bestätigte, schlägt ihr Herz wieder höher. Der neue Mann, der ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubert heißt laut BILD Jan Kluwe (51) und ist Unternehmer.

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Die Kulisse könnte kaum romantischer sein: Unter der Sonne Mexikos genießt Rafaella Nußbaum derzeit sichtlich unbeschwerte Stunden. An ihrer Seite: ein durchtrainierter Mann mit Sonnenbrille und lässigen Schwimm-Shorts. Es handelt sich um den Berliner Unternehmer Jan Kluwe (51). Mit einem Posting auf Instagram, garniert mit roten Herz-Symbolen, machte sie die Beziehung nun offiziell.

Vom guten Freund zum Lebenspartner

Kluwe ist kein Unbekannter im Leben der Witwe. Der Boxer und ehemalige deutsche Meister im Bankdrücken gehörte laut BILD bereits zum Bekanntenkreis, als Jack White noch lebte. Auch der Musik-Mogul selbst wusste von der Freundschaft der beiden. Nach den traumatischen Ereignissen der letzten Monate – vom Suizid ihres Ehemannes bis hin zu den posthumen Enthüllungen über dessen jahrelange Geliebte – entwickelte sich aus der platonischen Verbundenheit nun schrittweise eine tiefe Liebe.

Patchwork-Glück nach dunklen Tagen

Der Neuanfang scheint der zweifachen Mutter sichtlich gutzutun. Während Rafaella ihre Kinder Max (7) und Angelina Melody (2) in die neue Beziehung mitbringt, hat auch Jan Kluwe eine siebenjährige Tochter. Nach dem gemeinsamen Aufenthalt in Mexiko zog es das Paar weiter in die USA.