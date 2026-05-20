Schnitzel-Eis zum Jubiläum von Eis-Greissler

Vom 26. bis 31. Mai feiert der Eis-Greissler 15 Jahre in ganz Österreich und 10 Jahre Eis-Greissler-Erlebniswelt in Krumbach. Man lockt mit Gratis-Eis in allen Filialen in Österreich, Preisen wie vor 15 Jahren, 15 exklusiven Spezialsorten – unter anderem mit Grammel- bzw. Schnitzelgeschmack!

Bereits in den frühen 2000er-Jahren produzierte die Familie Blochberger Schulmilch – doch wenn im Sommer die Schulen schlossen, blieb die Milch in den Tanks. Um diese „Durststrecke“ zu schließen, kaufte die Familie ihre erste Eismaschine. Nach Jahren der Tüftelei eröffnete 2011 in der Wiener Rotenturmstraße der erste "Eis-Greissler“. Heute ist die Familie mit ihren acht Filialen in ganz Österreich und der 120.000m² großen Eis-Greissler Erlebniswelt die Eis-Institution des Landes.

Aktionen und kuriose Eissorten

Vom 26. bis 31. Mai feiert der Eis-Greissler 15 Jahre in ganz Österreich und 10 Jahre Erlebniswelt in Krumbach. Mit einer spektakulären Jubiläumswoche bedanken sich die Eispioniere bei ihren Fans: So ist in jeder Filiale das Eis in den ersten 15 Minuten nach der Öffnung kostenlos, am 30. und 31. Mai nascht man in Krumbach zwischen 10:00 und 14:00 Uhr gratis. Zudem kehrt die Preisliste zu ihren Ursprüngen zurück. Eine Kugel Eis kostet lediglich 1,20 Euro – genau wie im Gründungsjahr 2011.

10 Jahre feiert die Erlebniswelt in Krumbach. © Eis-Greissler

Dass die Eis-Greissler mehr als nur Vanille und Schokolade können, beweist das exklusive Jubiläumssortiment aus 15 Spezialsorten. Wer mutig ist, probiert Sorten wie „Schnitzel mit Zitrone“, „Schimmelkäse mit Trauben“ oder gar „Grammeln“. Für jene, die es harmonisch mögen, ergänzen Neukreationen wie „Marmor-Gugelhupf“ das Portfolio. Den feierlichen Höhepunkt der Woche bildet die „Zeitreise-Party“ mit Sounds der 80er-, 90er- & 2000er-Jahre am 29. Mai. Dabei verwandelt sich die Kuhlisse zum Dancefloor. Am Samstagnachmittag sendet zudem Radio NÖ ein „Radio 4/4“ live mit Stargast Andy Lee Lang aus Krumbach.