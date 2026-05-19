Firmenfeier eskalierte in Wiener Disco: Schläger gefasst

Nach monatelanger Suche nach einem zunächst unbekannten Glatzkopf, der in einer Wiener Diskothek im 1. Bezirk für blutige Randale gesorgt hatte, ging der Zahn-Ausschläger endlich ins Netz.

Wien. Die Vorgeschichte: In der Nacht auf den 4. Oktober kam es im Keller mitten auf der Tanzfläche einer Skihütten-Disco in der Wiener City zu einer brutalen Attacke. Anlass der Eskalation: Eine 36-jährige Besucherin des Atemlos-Treffs am Lugeck hatte den späteren Angreifer zurechtgewiesen, weil er sie mehrmals auf der Tanzfläche angerempelt haben soll.

Daraufhin schoss ihr der wild gewordene Tanzbär mit dem stoppelrasierten Haupt ein Bierglas mitten ins Gesicht. Das Opfer erlitt durch die Glassplitter mehrere Schnittverletzungen, zudem wurden vier Zähne irreparabel beschädigt. Dem nicht genug, wurden der Lebensgefährte (42) der Frau sowie eine Freundin des Opfers (43) durch Glassplitter an der Hand verletzt. Zweiterer wurde eine Sehne durchtrennt, sie musste operiert werden.

Bereits am 15. Dezember veröffentlichte die Exekutive auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Foto eines Verdächtigen. "Der Mann auf den Fotos meldete sich freiwillig. Im Zuge der Einvernahme erhärtete kein Tatverdacht gegen ihn", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Fünf Monate später konnte der Fall nun endlich geklärt werden. Aufgrund eines anonym eingegangenen Hinweises wurde ein 34-jähriger einheimischer Österreicher als Tatverdächtiger ausgeforscht. Der Wiener Angestellte wurde an seiner Büroadresse angetroffen, vorerst befragt und anschließend auf freiem Fuß angezeigt. Er wird in den kommenden Tagen vernommen. Durchgesickert ist, dass die handfeste Eskalation nach einer Firmenfeier passierte, als Teile der wohl heftig illuminierten Belegschaft beschlossen, den Abend noch in einer Disco ausklingen zu lassen.