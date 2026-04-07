Nach Turbo-Frühling kommt jetzt der Frost-Schock

Der Frost kehrt nach den frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage wieder in Österreich ein.

Besonders für Obstbauern könnte dies zu einem Problem werden, wie es am Dienstag von der Geosphere Austria hieß. Deutlich kälter soll es laut aktuellen Prognosen in der Nacht auf Freitag im Waldviertel, Weinviertel, dem Wiener Becken und dem Raum Gleisdorf werden. Exakte Prognosen sind ab Mittwoch möglich, denn Wolken aus dem Westen könnten die Situation noch abschwächen.

Einen ersten Vorgeschmack dazu gab es in der Nacht auf Dienstag in Schwarzau im Freiwald (788 Meter Seehöhe) im nördlichen Waldviertel mit minus sieben Grad. "Morgenfrost ist im April keine Seltenheit", sagte Klimatologe Alexander Orlik. Die tiefen Werte in Schwarzau kämen besonders wegen der exponierten Lage der Messstation zustande. Dort könne es selbst "im Sommer in der Früh nur ein, zwei Grad haben", so Orlik.

Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gab es in der Nacht auf Dienstag unter anderem auch in Liebenau-Gugu im Unteren Mühlviertel (minus 6,5 Grad) auf 845 Meter Seehöhe. Am Brunnenkogel in Tirol auf 3.437 Meter Seehöhe zeigte das Thermometer minus 6,1 Grad an, am Sonnblick in Salzburg auf 3.109 Meter Seehöhe minus 4,1 Grad.