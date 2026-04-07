Gerhard Schröder wird 82: Süßes Liebes-Posting von seiner Soy-yeon!

Anlässlich des 82. Geburtstags von Altkanzler Gerhard Schröder teilt Ehefrau Soy-yeon ein inniges Porträt, das die Fans über den vitalen Zustand des Jubilars staunen lässt.

Ein markantes Jubiläum für den deutschen Altkanzler: Gerhard Schröder beging am 7. April 2026 seinen 82. Geburtstag. Während es politisch um den einstigen SPD-Chef in den letzten Jahren ruhiger wurde, zeigt er sich privat in bester Verfassung. Den festlichen Rahmen nutzte seine Ehefrau, Soy-yeon Schröder-Kim (55), um via Instagram eine ebenso intime wie lebensfrohe Botschaft mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Ein bildgewaltiges Liebesbekenntnis

Auf dem geposteten Schnappschuss präsentiert sich das Paar eng umschlungen und sichtlich vital. Die Bildsprache spricht eine deutliche Sprache: Trotz der bewegten Jahrzehnte und des fortgeschrittenen Alters wirkt der Jubilar ungebrochen dynamisch. Seine Gattin fand dazu rührende Worte, die das Erstaunen über seine Agilität unterstreichen: „Jeder, der ihn sieht, glaubt es nicht (ich erst recht nicht), aber es ist wahr: Mein Mann ist heute gesund und munter 82 Jahre alt geworden! Mein lieber Mann, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag!“

Vom diplomatischen Parkett zum Traualtar

Die Romanze des Paares nahm ihren Anfang vor knapp einem Jahrzehnt, als sie sich über gemeinsame Bekannte kennenlernten. Was als freundschaftliche Verbindung begann, mündete rasch in einer tiefen Zuneigung. Im Jahr 2018 besiegelten sie ihren Bund fürs Leben im Rahmen einer privaten Zeremonie in Südkorea, fernab des medialen Rummels.

Einblick in den illustren Ruhestand

Für ihre rund 59.000 Follower gewährt Soy-yeon Schröder-Kim regelmäßig Einblicke in den gemeinsamen Alltag. Dabei wird deutlich, dass das Paar keineswegs den klassischen Rückzug pflegt. Ob bei Reisen oder sportlichen Events – die beiden pflegen ihre gemeinsamen Leidenschaften. Erst kürzlich sah man das Duo gut gelaunt auf der VIP-Tribüne, wo sie Gerhard Schröders Herzensverein Hannover 96 lautstark die Daumen drückten. Es scheint, als habe der Altkanzler in seinem neunten Lebensjahrzehnt sein privates Refugium und eine neue Leichtigkeit gefunden.