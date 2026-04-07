ESC-Star Cesár Sampson und die Klassik-Elite suchen das nächste Supertalent

Im intimen Rahmen ihres Salons präsentierte Kammersängerin Ildikó Raimondi ein facettenreiches Programm für die Schubertiaden 2026, das von gerichtsmedizinischen Enthüllungen bis hin zu hochkarätigen Star-Auftritten reicht.

Wenn Kammersängerin Ildikó Raimondi in ihre privaten Räumlichkeiten lädt, trifft künstlerische Intimität auf hochkarätige Programmatik. Der jüngste „Salon Ildikó“ markierte den glanzvollen Startschuss für die kommende Saison im Schubert Schloss Atzenbrugg. In geselliger Runde, kredenzt mit Schuberts Leibspeise „Schnapperle Papperle“, gab die Intendantin gemeinsam mit prominenten Weggefährten Einblicke in ein Kulturjahr, das unter dem tiefschürfenden Motto „Leben – Liebe – Vergänglichkeit“ steht.

Harmonisches Miteinander

Ein besonderes Highlight der Saison bildet die Eröffnung am 31. Mai durch Bariton KS Clemens Unterreiner. Im Salon betonte der Publikumsliebling die langjährige Verbundheit zur Gastgeberin: „Unsere Freundschaft ist stärker als sinnloses Konkurrenzdenken“, so Unterreiner, der gemeinsam mit Pianistin Andrea Linsbauer Werke von Schubert bis Strauss interpretieren wird. Raimondi gab das Lob postwendend zurück und würdigte ihren Kollegen als „großartigen Intendanten“, dessen Visionen das Kulturland Niederösterreich bereichern.

Gerichtsmedizin trifft auf Geniekult

Für eine der wohl außergewöhnlichsten Perspektiven der heurigen Spielzeit sorgt Prof. Dr. Christian Reiter. Der renommierte Gerichtsmediziner begibt sich am 21. Juni auf Spurensuche und analysiert Schuberts Krankengeschichte anhand molekularbiologischer Untersuchungen von Haarsträhnen. Seine Diagnose: Massive Schwermetallbelastungen durch damalige Syphilis-Behandlungen waren zwar vorhanden, stellten jedoch nicht die eigentliche Todesursache dar.





Jugendliches Flair und Schlosseröffnung

Bereits am 1. Mai 2026 feiert das Schloss Atzenbrugg seine Wiedereröffnung. In diesem feierlichen Rahmen wird auch der Kreativwettbewerb „Schubert Reloaded“ prämiert. Eine hochkarätige Jury, unter anderem besetzt mit Songwriter Cesár Sampson und Klassik-Experte Michael Linsbauer, kürt dabei zeitgenössische Zugänge der nächsten Generation zum Werk des Komponisten.