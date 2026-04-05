Oster-Spektakel: LASK zerlegt 10 Austrianer - 4:1

Der LASK kann in einem furiosen Oster-Kracher gegen Austria Wien einen klaren 4:1-Sieg feiern. Das Spiel war nach einer frühen Linzer Führung und einer roten Karte für die Veilchen schon nach 15 Minuten vorentschieden.

Der LASK hat sich mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Austria Wien im Meisterrennen der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. 12.849 Zuschauer in Linz bekamen am Ostersonntag eine verrückte Startphase mit vier Toren und einem Austria-Ausschluss in den ersten 16 Minuten geboten. Auf dem Weg zum ersten Sieg in der diesjährigen Meistergruppe erwischten die Athletiker einen Traumstart mit Treffern von Keba Cisse (4.), Kasper Jörgensen (12.) und Moses Usor (13.).

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Die Wiener, die nach Rot für Tin Plavotic (11.) früh nur noch zu zehnt waren, verkürzten durch Lee Tae-seok (16.). ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic besorgte bereits nach 32 Minuten den Endstand, weil die Oberösterreicher im zweiten Abschnitt verschwenderisch mit ihren Chancen umgingen. Vor Abschluss der 3. Meistergruppen-Runde lag der LASK punktegleich mit Rapid und Salzburg (je 22) einen Punkt hinter Sturm (23). Die Austria ist Fünfter (21).

Rasanter Beginn

Im Vorfeld war viel über die Linzer Standardschwäche gesprochen worden. Nach einer kurz ausgespielten Ecke in Minute vier zeigte sich jedoch die Austria-Defensive unsortiert. Cisse köpfelte nach Flanke von Usor unbedrängt ein. Die Richtung war damit vorgegeben - und es wurde früh eindeutig. Plavotic sah nach einem ungeschickten Handspiel an der Strafraumgrenze nach VAR-Eingriff Rot. Der baumlange Innenverteidiger war erst von einer Gelb-Rot-Sperre zurückgekehrt. Jörgensen versenkte den fälligen Freistoß kunstvoll zum 2:0.

Die Gäste wankten nach dem Horrorstart und wurden nach einem Ballverlust im Mittelfeld erneut bestraft. Ein abgerissener Schuss von Rückkehrer Sascha Horvath landete vor den Füßen von Usor, der aus kurzer Distanz einschob. Drei Gegentore in der ersten Viertelstunde hatte die Austria laut Sky-Angaben in ihrer Ligahistorie zuvor noch nicht kassiert. Nur drei Minuten später schlug es auch im LASK-Tor ein. Kalajdzic klärte einen Freistoß per Kopf ins Zentrum, wo Lee Tae-seok aus 20 Metern einfach draufhielt.

LASK verschont die Austria

Die Austria versuchte in der Folge den Schaden mit harter Gangart und Tempogegenstößen zu begrenzen. Der LASK aber blieb vehement. Melayro Bogarde konnte ohne Druck flanken und fand den Kopf von Sturmtank Kalajdzic - 4:1. Der zweite Spielabschnitt wurde zum Linzer Schaulaufen gegen eine tief verteidigende Austria, die dennoch mehrere klare Einschussgelegenheiten nicht vermeiden konnte. Die Athletiker ließen Chance um Chance ungenutzt. Allein der gut aufgelegte Kalajdzic hatte mit einem Kopfball (51.) und einem Schupfer aus kurzer Distanz (58.) zweimal Lattenpech.

Danach begannen die Wechselspielchen und Kräfte wurden geschont. Bereits am Freitag ist der LASK in Salzburg gefordert. Die Mannschaft wird nach zuvor nur einem Sieg aus sechs Runden mit neuem Selbstvertrauen ins Schlagerspiel gehen. Für die Austria hingegen setzte es nach dem 2:5 zum Meistergruppen-Auftakt erneut eine empfindliche Niederlage. Dazwischen lag ein 1:0-Erfolg in Hartberg. Für Violett folgen nun das Heimderby gegen Rapid sowie ein Doppel gegen Salzburg.