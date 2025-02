Tiroler seilte sich von Balkon ab und stürzte 7 Meter in die Tiefe

Der 48-Jährige wurde unabsichtlich in der Wohnung eingesperrt.

Der heftige Unfall ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in Wörgl, Bezirk Kufstein. Der 48-Jährige wurde bereits in der Früh versehentlich in der Wohnung eingesperrt. Am Nachmittag versuchte er schließlich hinauszukommen. Dafür verknotete er ein Seil und versuchte den Abstieg vom hölzernen Balkon.

Doch schon nach einem Meter riss das Seil jedoch und der Mann stürzte rund sieben Meter in die Tiefe. Dort schlug er auf einem Schotterbett auf. Er musste mit Verletzungen ins Spital.