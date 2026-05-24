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Geht's jetzt bergauf? Rapid holt Wunsch-Knipser
© Getty

Däne kommt fix

Geht's jetzt bergauf? Rapid holt Wunsch-Knipser

24.05.26, 11:59
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Rapid schlägt am Transfermarkt zu. Die Hütteldorfer verstärken ihre Offensive für die kommende Saison mit einem ablösefreien Stürmer aus Dänemark. 

Der SK Rapid hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den ersten Neuzugang für den Sommer fixiert. Nach Sky-Informationen hat der Stürmer Tonni Adamsen bereits am Samstag bei den Hütteldorfern unterschrieben. Der 31-jährige Angreifer wechselt ablösefrei von Silkeborg IF aus der dänischen Superliga nach Österreich in die heimische Bundesliga.

Wunschspieler von Trainer Thorup

Der Transfer hat einen klaren Hintergrund, denn Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup kennt seinen dänischen Landsmann ausgesprochen gut. Thorup stand in der Vergangenheit bei seinem Ex-Klub Nordsjaelland an der Seitenlinie und erlebte Adamsen dort als direkten Konkurrenten in den Duellen gegen Silkeborg. Der Coach gilt intern als die treibende Kraft hinter dieser Verpflichtung für den SK Rapid Transfer.

Hoffnung auf mehr Tore

In Wien-Hütteldorf setzt man große Hoffnungen in den Neuzugang, der die bisherige Offensivschwäche beheben soll. In der vergangenen Saison der ADMIRAL Bundesliga war Ercan Kara mit gerade einmal sechs Treffern der erfolgreichste Torschütze der Grün-Weißen. Mit dem 1,80 Meter großen Adamsen bekommt der SK Rapid nun einen echten Stoßstürmer, der seine Treffsicherheit in der Heimat bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

Beeindruckende Quote aus Dänemark

Der neue Offensivmann bringt eine starke Statistik mit nach Österreich. In insgesamt 156 Pflichtspielen für seinen bisherigen Verein Silkeborg IF konnte der Angreifer 65 Tore erzielen. Darüber hinaus zeigte sich der Däne auch als teamdienlicher Spieler und bereitete 24 weitere Treffer für seine Mannschaftskollegen direkt vor. Mit diesen Qualitäten soll er nun die Angriffsreihe in der österreichischen Liga beleben.

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