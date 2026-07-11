Fussball
TV
E-Paper
Sport

Kompletter Neustart

Ziel WM: Maldini wird Italiens Fußball-Boss

OR
von
Paolo Maldini beim Champions League Finale 2026 in Budapest.
© Getty Images
Die Milan-Legende und ehemaliger Nationalspieler hat das Angebot des neuen Verbandspräsidenten Malago angenommen: Vierjahresvertrag - Malago wird die Rolle des Beraters übernehmen.
OE24 auf Google bevorzugen

Paolo Maldini hat zugesagt. Nach langem Warten hat der Ex-Milan-Profi das Angebot des neuen FIGC-Präsidenten Giovanni Malago für eine im Verband noch nie dagewesene Rolle angenommen, die einen wichtigen Wendepunkt gegenüber der Vergangenheit markiert.

Auch interessant

WM löst Tourismus-Boom in Kap Verde aus

Das Geheimnis hinter Norwegens Super-Talenten

Infantino-Wahnsinn: Statt 48 bald 64 Teams bei WM

Zuständig für neuen Nationaltrainer

Maldini wird nämlich Technischer Direktor und Präsident des "Club Italia" – eine Aufgabe mit großer Verantwortung, da er konkret und aktiv nicht nur an der Wahl des neuen Nationaltrainers, sondern auch an der Leitung der gesamten Struktur der Nationalmannschaften mitwirken wird. Zusammen mit Maldini kommt überraschend auch Leonardo in der Funktion als Berater.

Italien will wieder oben mitspielen

Der Vertrag — Das Projekt zielt darauf ab, die Nationalmannschaft beginnend mit der nächsten Weltmeisterschaft wieder aufzubauen. Auch aus diesem Grund hat Maldini einen Vierjahresvertrag zu für den Verband wirtschaftlich vorteilhaften Konditionen unterschrieben. Jetzt werden Maldini und Leonardo anfangen, über den Nationaltrainer zu diskutieren: Es muss herausgefunden werden, ob die bisher kursierenden Namen, die Malagò zusagen, auch sie überzeugen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

DFB-Zoff: Böses Gerücht um Manuel Neuer

Adeyemi läuft bald neben Yamal auf

Bayern-Coup: "Neuer Ronaldinho" im Anflug

FC Bayern führt kontroverse Änderung ein

Ziel WM: Maldini wird Italiens Fußball-Boss

Ex-Austria-Star Tabakovic wird ein Bulle

BVB-Abschied! Barca will Ex-Bullen unbedingt

Arnautovic-Hammer nach Tränen-Aus bei der WM

Im Privatflieger! Klopp enthüllt geheimen Mbappé-Poker

Abgang fix: Team-Held Schlager verlässt Salzburg