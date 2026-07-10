Fussball
TV
E-Paper
Sport

Bei Roter Stern

Arnautovic-Hammer nach Tränen-Aus bei der WM

Ein Mann im rot-weiß gestreiften Fußballtrikot von Roter Stern Belgrad steht mit verschränkten Armen.
© Roter Stern Belgrad
Nach dem tränenreichen Aus bei der Weltmeisterschaft und dem Rücktritt aus dem Nationalteam bereitet sich Marko Arnautovic bereits auf die neue Saison vor.
OE24 auf Google bevorzugen

Der 37-Jährige ist schon wieder im Training und voll fokussiert auf seine zweite Saison bei Roter Stern Belgrad. Der serbische Meister verkündete auf Instagram nun eine Überraschung. Arnautovic wird dieses Jahr seine Lieblingsnummer 7 tragen.

Fokus auf die Champions League

Hinter dem Stürmer liegen bewegende Tage. Mit dem 0:3 im Sechzehntelfinale der WM gegen Europameister Spanien endete nach 137 Länderspielen die Karriere von Österreichs Rekordspieler und Rekordtorschützen im Nationalteam. Der Abschied im Nationalstadion markierte das Ende einer Ära und sorgte unmittelbar nach dem Schlusspfiff für emotionale Szenen.

Der Wiener sprach offen darüber, wie schwer ihm der Abschied falle. Besonders der Gedanke, seine langjährigen Teamkollegen nicht mehr regelmäßig auf dem Platz zu sehen, treffe ihn. Wenig später bedankte er sich mit einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram bei den österreichischen Fans. Darin bezeichnete er Einsätze für das Nationalteam als die größte Ehre seiner Karriere und betonte, stets alles für seine Mitspieler, die Anhänger und das Land gegeben zu haben.

Auch interessant

Im Privatflieger! Klopp enthüllt geheimen Mbappé-Poker

FC Bayern führt kontroverse Änderung ein

BVB-Abschied! Barca will Ex-Bullen unbedingt

Nach dem Ende seiner Teamlaufbahn richtet sich der Blick nun wieder auf den Vereinsfußball. Mit seinem Klub aus Belgrad steht der Angreifer vor den nächsten Aufgaben – allen voran in der Qualifikation zur Champions League.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Von Algerien bis Spanien: Das war Arnautovics WM

FC Bayern führt kontroverse Änderung ein

Englands Mega-Stadion: Standort bestätigt

BVB-Abschied! Barca will Ex-Bullen unbedingt

Knalleffekt: FC Bayern wirft Trainer raus

Im Privatflieger! Klopp enthüllt geheimen Mbappé-Poker

Salzburger Transfer-Bombe steht bevor

Fußball-Kracher: Real Madrid spielt in Klagenfurt

Arnautovic-Hammer nach Tränen-Aus bei der WM

ÖFB-WM-Held vor Abflug in die Wüste