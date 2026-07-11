WM löst Tourismus-Boom in Kap Verde aus

Vor der Fußball-Weltmeisterschaft war der Inselstaat Kap Verde mit seinen knapp 590.000 Einwohnern vielen kaum ein Begriff. Durch den furiosen Einzug der Nationalmannschaft in die K.-o.-Phase hat sich dies jedoch schlagartig geändert.

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Die "Blauen Haie" begeisterten Fußballfans weltweit – vor allem durch ein starkes 0:0 gegen Europameister Spanien und das nur knapp in der Verlängerung verlorene Sechzehntelfinale gegen Weltmeister Argentinien. Herausragende Akteure wie der 40-jährige Torhüter Vozinha machten den krassen Außenseiter zum absoluten Publikumsliebling.

Beispielslose Bekanntheitssteigerung

Dieser sportliche Sensationserfolg sorgte für eine enorme weltweite Bekanntheitssteigerung, von der Kap Verde nun massiv und nachhaltig profitiert: Das Land erlebt aktuell einen beispiellosen Tourismusboom und entwickelt sich zum begehrten Reiseziel. Medienberichten zufolge sind beispielsweise die Reise-Suchanfragen aus den USA im Vergleich zum Vorjahr um sagenhafte 5.000 Prozent in die Höhe geschnellt.

Besonderes Interesse aus China

Ein ähnlich gewaltiger Trend zeigt sich im asiatischen Markt. Laut Daten von Trip.com stiegen die Suchanfragen in China bis Ende Juni um 852 Prozent im Vergleich zum Vormonat und um 388 Prozent im Jahresvergleich. Parallel dazu zogen die Flugbuchungen um 76 Prozent und Hotelbuchungen um 46 Prozent an. Allein in den 24 Stunden nach dem packenden Argentinien-Spiel verzeichnete die Plattform Tongcheng Travel einen erneuten Anstieg der Suchanfragen um über 200 Prozent. Auch die Nachfrage nach individuellen Inselrundreisen und Anschlussflügen, etwa ab Hongkong, hat sich binnen einer Woche verzwölffacht. Den kapverdischen WM-Helden ist es somit eindrucksvoll gelungen, ihre Heimat als neues Trend-Ziel fest auf der touristischen Weltkarte zu etablieren.