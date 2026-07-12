Dieses Model ist Erling Haalands Doppelgängerin

Das russische Model Anastasia Kostromitina war zuerst kein Fan vom Vergleich mit Fußball-Star Erling Haaland. Doch inzwischen hat sie dadurch einen Karriereschub erhalten und viele Marken rennen ihr die Tür ein.

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Mit ihrem Video hat sie fast 6 Millionen Aufrufe erhalten. Das russische Model Anastasia Kostromitina sorgte auf Instagram mit ihrer Erling-Haaland-Imitation für viel Aufsehen. Ursprünglich machte eine Freundin sie auf die Ähnlichkeit aufmerksam.

Doch zu Beginn missfiel ihr der Vergleich. Gegenüber "Newstime" erklärte die 24-Jährige: "Ich konnte nicht verstehen, warum ich mit einem männlichen Fußballspieler verglichen wurde."

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Inzwischen stören sie die Vergleiche nicht mehr. Die Ähnlichkeiten zu Haaland treiben nun ihre Modelkarriere an. Laut der Nachrichtenagentur "Reuters" stehen inzwischen mehrere Marken bei Kostromitina Schlange. Mittlerweile ist ihr größter Wunsch, ein Selfie mit Haaland zu machen.