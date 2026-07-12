Fussball
TV
E-Paper
Sport

Kurioser Vergleich

Dieses Model ist Erling Haalands Doppelgängerin

Zwei Personen mit blonden Haaren in Sportkleidung stehen nebeneinander und schauen ernst.
© Getty Images & Instagram
Das russische Model Anastasia Kostromitina war zuerst kein Fan vom Vergleich mit Fußball-Star Erling Haaland. Doch inzwischen hat sie dadurch einen Karriereschub erhalten und viele Marken rennen ihr die Tür ein.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit ihrem Video hat sie fast 6 Millionen Aufrufe erhalten. Das russische Model Anastasia Kostromitina sorgte auf Instagram mit ihrer Erling-Haaland-Imitation für viel Aufsehen. Ursprünglich machte eine Freundin sie auf die Ähnlichkeit aufmerksam.

Auch interessant

Für diese Nationen kann Cristiano Ronaldo Jr. spielen

Fan-Eskalation bei Testspiel in Linz

Red-Bull-Knall um Jürgen Klopp

Doch zu Beginn missfiel ihr der Vergleich. Gegenüber "Newstime" erklärte die 24-Jährige: "Ich konnte nicht verstehen, warum ich mit einem männlichen Fußballspieler verglichen wurde."

Inzwischen stören sie die Vergleiche nicht mehr. Die Ähnlichkeiten zu Haaland treiben nun ihre Modelkarriere an. Laut der Nachrichtenagentur "Reuters" stehen inzwischen mehrere Marken bei Kostromitina Schlange. Mittlerweile ist ihr größter Wunsch, ein Selfie mit Haaland zu machen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ziel WM: Maldini wird Italiens Fußball-Boss

Fan-Eskalation bei Testspiel in Linz

DFB-Zoff: Böses Gerücht um Manuel Neuer

Für diese Nationen kann Cristiano Ronaldo Jr. spielen

Dieses Model ist Erling Haalands Doppelgängerin

Bayern-Coup: "Neuer Ronaldinho" im Anflug

Ex-Austria-Star Tabakovic wird ein Bulle

Red-Bull-Knall um Jürgen Klopp

Adeyemi läuft bald neben Yamal auf

Von wegen WM-Frust: Neymar genießt US-Auszeit