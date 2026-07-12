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Von wegen WM-Frust: Neymar genießt US-Auszeit

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Ein weinender brasilianischer Fußballspieler klatscht nach einer Niederlage auf dem Spielfeld.
© APA/AFP/ANGELA WEISS
Die Tränen nach dem bitteren WM-Aus Brasiliens sind bei Superstar Neymar scheinbar längst vergessen.
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Die Nominierung von Superstar Neymar in Brasiliens WM-Kader war eine der großen Überraschungen im Vorfeld der Endrunde. Doch am frühen Ausscheiden gegen Norwegen im Achtelfinale konnte der 34-jährige Samba-Star nichts ändern.

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Nach seinem wohl letzten Auftritt im Trikot der Selecao vergoss er bittere Tränen, die um die Welt gingen. Im Anschluss meinte er enttäuscht, dass er und seine Generation wohl in die Geschichte Brasiliens eingeht, die keinen WM-Titel holt. Doch von WM-Frust ist mittlerweile keine Spur mehr.

Entspannt bei Mickey Mouse

Bereits unter der Woche wurde der Südamerikaner bei einem Besuch in Disney World gesichtet. Dort konnte der angeschlagene Superstar allerdings nicht einmal gehen und fuhr mit einem Cart durch den Park. Während die WM in die heiße Phase biegt, genießt der Ausnahmekönner die Auszeit in den USA.

Doch am Samstag, während Selecao-Bezwinger Norwegen gegen England um ein Halbfinal-Ticket kämpfte, sind die nächsten Bilder aufgetaucht, die vor allem in seiner Heimat für Unmut sorgen.

Neymar nahm beim Poker-Turnier $10.000 six-max teil und zockte seinen WM-Frust endgültig weg. Ein Glück für ihn, dass Brasilien bereits ausgeschieden ist, ansonsten könnte er nun nicht am Tisch Karten spielen.

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