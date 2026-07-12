Wirbel um Haaland-Wechsel: Jetzt rudert Norwegen heim

Beim bitteren WM-Aus der Norweger sorgte die Auswechslung von Superstar Erling Braut Haaland für viel Gesprächsstoff.

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Ein bitterer Abend für Norwegens Fußball-Helden. Dank einem Doppelpack von Jude Bellingham müssen die Wikinger, die mit ihrem Offensiv-Fußball und dem legendären Ruder-Jubel die Fans begeisterten, ist der historische Erfolgs-Lauf bei der WM zu Ende.

Der große Schock für die Skandinavier kam vor der zweiten Halbzeit der Verlängerung. Torjäger Erling Haaland wird trotz 2:1-Rückstand von Teamchef Staale Solbakken ausgewechselt.

Haaland konnte nicht mehr

Der Superstar konnte in der entscheidenden Phase nicht mehr das WM-Aus verhindern. ServusTV-Experte Jan Aage Fjörtoft, der den Teamchef gut kennt, ist sich sicher, dass der ManCity-Knipser angegeben hatte, dass er nicht mehr weiterspielen kann.

Damit ist es auch das erste Pflichtspiel des 25-Jährigen im Trikot der Norweger seit der 5:1-Niederlage gegen Österreich, dass er kein Tor erzielen konnte, und am Ende gehen die Wikinger erneut als Verlierer vom Platz und müssen nun nach Hause rudern.