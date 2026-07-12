Tränen-Drama um tragischen WM-Held Nyland

Vor wenigen Tagen war Ørjan Nyland noch der gefeierte WM-Held der Norweger, nun leitete sein Patzer das WM-Aus ein.

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Der historische Erfolgslauf der Norweger war nicht nur den Toren von Superstar Erling Haaland zu verdanken. Auch Torhüter Ørjan Nyland ließ mit seinen Paraden die Gegner verzweifeln und war maßgeblich daran beteiligt, dass die Wikinger erstmals in der Geschichte ein WM-Viertelfinale erreichten.

Doch ausgerechnet dort patzte der Sevilla-Keeper folgenschwer. Denn sein Fehler leitete das Tor zum 2:1-Endstand von Jude Bellingham ein. Gegen Ende der Verlängerung hielt er sein Team zwar noch mit starken Paraden im Spiel, das WM-Aus war dennoch nicht mehr zu verhindern.

Bittere Tränen nach Aus

Im Anschluss ließ er seinen Emotionen freien Lauf. Er wusste, dass die Niederlage auch auf seine Kappe ging. Teamchef Ståle Solbakken musste seinen Schützling tröstend im Arm nehmen.

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Doch das half nicht, die Bilder gingen durch die Welt und beim Anblick zerreißt es einem das Herz. Danach suchte er den Schutz bei seinen Liebsten auf der Tribüne, die den tragischen WM-Helden im Arm nahmen.