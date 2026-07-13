Trainer-Knall: Guardiola wird Teamchef

Der spanische Star-Trainer gilt als heißer Kandidat.

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Nach zehn höchst erfolgreichen Saisonen hat Pep Guardiola Manchester City verlassen. Obwohl der Star-Trainer betonte, vorerst eine Pause einlegen zu möchten, wird der Spanier bereits mit zahlreichen Top-Jobs in Verbindung gebracht.

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Ernster Kandidat

Wie die renommierte "Gazetta dello Sport" berichtet, ist Guardiola als italienischer Teamchef im Gespräch. Der Spanier stehe für taktische Innovation und den radikalen Umbau von Mannschaften und würde damit perfekt für den Job passen. In der Vergangenheit hat Guardiola bereits mehrfach erklärt, dass ihn die Aufgabe als Nationaltrainer reizt. Nach seinem Abschied von Manchester City könnte der Zeitpunkt passen. Zwar verdiente er zuletzt rund 25 Millionen Euro brutto pro Saison – sportliche Herausforderungen könnten ihm aber wichtiger sein als das Geld.

Nach drei verpassten WM steht Italien vor einem Total-Umbau. Paolo Maldini wurde am Wochenende als neuer Technischer Direktor vorgestellt, der Brasilianer Leonardo wird Berater. Das Duo muss nun einen neuen Nationaltrainer bestellen.

Neben Guardiola werden vor allem auch Antonio Conte und Roberto Mancini gehandelt. Beide haben Italien bereits einmal betreut.