Nach Rollstuhl-Schock: So kämpft sich David Hasselhoff (73) jetzt zurück!

Nach dramatischen Rollstuhl-Aufnahmen im Vorjahr zeigen neue Bilder einen sichtlich geschwächten David Hasselhoff, der bei seinen ersten Schritten nach Doppel-Operationen auf fremde Hilfe angewiesen ist.

Es sind Aufnahmen, die gleichermaßen berühren wie beunruhigen: David Hasselhoff, die einst unbezwingbare Ikone von „ Baywatch “ und „Knight Rider“, kämpft sich mühsam zurück ins Leben. Nachdem der 73-Jährige vor rund einem Jahr in einem Rollstuhl am Flughafen von Los Angeles gesichtet wurde, dokumentieren nun neue Bilder aus Calabasas seinen aktuellen Gesundheitszustand.

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Mühsame Schritte unter kalifornischer Sonne

Die Aufnahmen, die unter anderem der „Daily Mail“ vorliegen, zeigen den Star bei einem Ausflug mit seiner Ehefrau Hayley Roberts (45). Anstatt jedoch wie gewohnt mit kraftvoller Statur zu beeindrucken, stützt sich der Schauspieler auf zwei Trekking-Stöcke. Es ist ein mühsamer Gang, bei dem seine Gattin keine Sekunde von seiner Seite weicht. Immer wieder greift sie ihm stützend unter den Arm oder legt ihm beruhigend die Hand auf den Rücken, um dem einstigen Actionhelden die nötige Stabilität zu verleihen.

Das medizinische Bulletin: Hüfte und Knie bereiten Sorgen

Hinter der zerbrechlich wirkenden Fassade steckt ein langwieriger Heilungsprozess. Ein Sprecher des Künstlers bestätigte gegenüber der Presse, dass sich Hasselhoff gleich zwei schwerwiegenden medizinischen Eingriffen unterziehen musste. Sowohl die Hüfte als auch das Knie seien operativ saniert worden. „Hasselhoff gehe es gut, er konzentriere sich nun vollends auf seine Genesung“, ließ sein Management offiziell verlautbaren.

Bereits im Mai 2025 hatten Aufnahmen im Rollstuhl Spekulationen über seinen Zustand befeuert. Kurze Zeit später kündigte der Sänger selbst an, dass die jahrelangen körperlichen Belastungen nun ihren Tribut fordern und chirurgische Korrekturen unumgänglich seien.

Rückhalt in schweren Zeiten

In dieser physisch wie psychisch fordernden Phase erweist sich Hayley Roberts als sein wichtigster Fels. Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, zeigt sich trotz der gesundheitlichen Rückschläge als eingeschworene Einheit. Für Hasselhoff ist es die dritte Ehe, nachdem er zuvor mit Pamela Bach (1963–2025) verheiratet war, mit der er zwei gemeinsame Töchter hat. Es bleibt zu hoffen, dass der „Hoff“ seinen unbändigen Lebensmut behält und die Reha-Maßnahmen in den Hügeln von Kalifornien bald Früchte tragen.