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Galaktischer Start für „Super Mario“ in unseren Kinos
© Universal Studios

Kino-Hype des Jahres

Galaktischer Start für „Super Mario“ in unseren Kinos

Von
07.04.26, 10:55
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Erst fünf Tage im Kino und bereits der erfolgreichste Film des Jahres: „Der Super Mario Galaxy Film“ legt auch in Österreich einen absoluten Raketenstart hin.  

Unglaubliche 2,6 Millionen Dollar Kassa am Startwochenende in Österreich. „Der Super Mario Galaxy Film“ legt auch bei uns einen absoluten Raketenstart hin und spielte zum Auftakt gleich fünfmal (!) so viel wie „Hoppers“ ein. Und das mit über 200.000 Kinobesuchern am langen Osterwochenende! Der erfolgreichste Kinostart des Jahres.

Galaktischer Start für „Super Mario“ in unseren Kinos
© Universal Studios

Galaktischer Start für „Super Mario“ in unseren Kinos
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Österreich liegt damit im Trend, denn die Brüder Mario und Luigi pulverisieren ja bereits weltweit alle Rekorde: 190 Millionen Dollar Kassa in den USA. 1,21 Millionen Kinobesucher in Deutschland. Mit einem phänomenalen Schnitt von 1405 Besuchern pro Kino und 15,8 Millionen Dollar Kassa. Dazu die erfolgreichsten Kino-Starts 2026 in u.a. England (19, 7 Millionen Dollar Kassa), Frankreich (13 Millionen) oder Spanien (10,8 Millionen).

Galaktischer Start für „Super Mario“ in unseren Kinos
© Universal Studios

Galaktischer Start für „Super Mario“ in unseren Kinos
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Weltweit hält das galaktische Abenteuer nach nur 5 Tagen im Kino schon bei satten 372 Millionen Dollar Kassa. Damit wackelt auch der Rekord des Vorgängers: „The Super Mario. Bros Movie” spielte ja 2023 unglaubliche 1,36 Milliarden Dollar ein

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