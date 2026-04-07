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Konzert-Comeback für Hubert von Goisern – nach 3 Jahren Pause
© Getty Images

Austropop-Hammer

Konzert-Comeback für Hubert von Goisern – nach 3 Jahren Pause

Von
07.04.26, 10:29
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Er ist wieder da! 2023 kündigte Hubert von Goisern seinen Bühnen-Abschied an. Jetzt geht doch wieder auf große Tournee. Unter dem Motto „Zu Leise? & zu Laut!“ gibt’s 2027 mindestens 13 Österreich-Konzert!  

„Ich war nie weg. Ich war draußen, auf der Straße, hab gespielt – mit wem es sich ergeben hat. " Nach drei Jahren Bühnenpause startet Hubert von Goisern jetzt wieder durch. Unter dem Motto „Zu Leise? & zu Laut!“ geht der Gigant der heimischen Musikszene 2027 wieder auf Tournee. "Ich geh in jedes Konzert mit einer Neugier hinein, was an dem Abend überhaupt passiert – mindestens so neugierig wie das Publikum."

Konzert-Comeback für Hubert von Goisern – nach 3 Jahren Pause
© hubertvongoisern.com

Konzert-Comeback für Hubert von Goisern – nach 3 Jahren Pause
© Getty Images


Der Tourstart ist für den 17. März 2027 in Schaan, Liechtenstein angesetzt. Zwischen 10. April 2027 (Innsbruck) und 28. August 2027 (Kitzbühel) stehen gleich 13 Österreich-Konzerte am Programm. Auch der Wien-Stopp im ehrwürdigen Konzerthaus (26. April 2027), wo der dichte Tourplan sogar ein Zusatzkonzert erlauben würde. Der Vorverkauf für die neue Tour startet bereits diesen Freitag, 10. April um10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

Konzert-Comeback für Hubert von Goisern – nach 3 Jahren Pause
© Getty Images
 

"Ich weiß, dass sich manche freuen würden, wenn ich einfach nur vertraute Lieder spielen würde. Aber ich habe genug damit zu tun, meine eigenen Erwartungen zu erfüllen. Außerdem gibt es auch jene, die enttäuscht wären, fiele mir nichts Neues ein." Legt er sich dafür die Latte hoch.

Konzert-Comeback für Hubert von Goisern – nach 3 Jahren Pause
© hubertvongoisern.com

Das sind die Österreich-Tourdaten von Hubert von Goisern:

  • 10. April 2027, Innsbruck
  • 25. April 2027, Linz
  • 26. April 2027, Wien, Konzerthaus
  • 28. April 2027, St, Pölten
  • 29. April 2027, St, Pölten
  • 4. Mai 2027, Klagenfurt
  • 5. Mai 2027, Salzburg
  • 7. Mai 2027, Bregenz
  • 11. Juni 2027, Gmunden
  • 7. August 2027, Fürstenzell
  • 13. August 2027, Graz
  • 14. August 2027, Finkenstein
  • 28. August 2027, Kitzbühel  

Konzert-Comeback für Hubert von Goisern – nach 3 Jahren Pause
© hubertvongoisern.com

Das Bühnen-Comeback kommt nach der 2023 angesagten Auszeit, die er 2024 sofort wieder durchbrach. Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024 war Goisern einen ganzen Sommer lang auf der Straße unterwegs – mit spontanen, kurzfristig angekündigten Konzerten, mit wechselnden Gästen und Besetzungen. Musikalische Begegnungen, die sich jeder Planung entzogen. Die Straße schuf Nähe und eröffnete eine neue künstlerische Freiheit. „Wir haben rund 50 Konzerte gespielt. Das war kein Urlaub – es war besser als Urlaub. Wir haben auch einen tollen Film darüber gemacht."

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