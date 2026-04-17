Achtung, Poysdorf! Die Wrestling-Gigangen kommen

Am 18. April wird das Kolpinghaus zur Kampfarena – und drei Titel stehen auf dem Spiel!

Kaum zu glauben, aber wahr: Die Elite des europäischen Wrestlings macht wieder Station in Poysdorf! Nach dem umjubelten Erfolg im Vorjahr bringen die Superstars der EWA (European Wrestling Association) am 18. April 2026 wieder Schweiß, Muskeln und jede Menge Drama ins Kolpinghaus Poysdorf.

Doch diesmal wird der Einsatz noch höher: Gleich drei Titel werden in der Nacht verteidigt – der Austrian National Title, die Tag-Team-Meisterschaft und die begehrte Europameisterschaft! Drei Champions. Drei Herausforderer. Und null Gnade im Ring.

EWA-Boss Michael Kovac lässt keine Zweifel aufkommen, was die Fans erwartet: „Wenn soviel auf dem Spiel steht, werden im Ring die Fetzen fliegen." Wer das verpasst, redet noch in zehn Jahren davon.

Die letzten Karten gibt es auf oeticket.com oder an der Abendkasse.