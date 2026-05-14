Tiroler Eltern ließen Tochter (7) fast verhungern

Das Kind war total abgemagert und verwahrlost. Die Eltern wurden festgenommen.

Die Tiroler Polizei hat die Eltern eines siebenjährigen Mädchens festgenommen. Diese hatten das Kind Ende April in einem verwahrlosten und lebensbedrohlichen Zustand ins Spital gebracht. Das Mädchen war "massiv abgemagert", sagte ein Staatsanwaltschaftssprecher zur APA. Den Eltern wird vorgeworfen, ihre Fürsorgepflicht über einen längeren Zeitraum gröblich vernachlässigt und es unterlassen zu haben, rechtzeitig die medizinische Versorgung der Siebenjährigen zu gewährleisten.

Der 35-jährige Vater sowie die 40-jährige Mutter wurden schließlich am Montag und Dienstag dieser Woche festgenommen, nachdem sie sich selbstständig zur Polizei begeben hatten, hieß es am Mittwoch. Zuvor waren sie für die Ermittler "nicht greifbar" gewesen, wie der Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, Hansjörg Mayr, erklärte. Daraufhin ordnete die Anklagebehörde die Festnahme an. Die Beschuldigten wurden letztlich in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Am Mittwoch wurde die Untersuchungshaft über die Eltern verhängt. Bisher machten sie vor den Ermittlern keine konkreten Angaben, hieß es. Gegen die beiden wird wegen des Verdachts auf Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen ermittelt.

Mädchen in sehr schlechtem Zustand

Das Mädchen befand sich unterdessen zwar in "sehr schlechtem, aber derzeit nicht akut lebensbedrohlichem Zustand" im Krankenhaus, ließ Staatsanwaltschaftssprecher Mayr wissen. Die Siebenjährige habe bisher zudem an einer "seltenen und schwer zu behandelnden Hauterkrankung" gelitten. Dies habe mit dem vorgeworfenen Verhalten der Eltern nichts zu tun, betonte Mayr. Allerdings seien die Symptome dieser Erkrankung bei Einlieferung in das Krankenhaus extrem ausgeprägt gewesen. Das lasse darauf schließen, dass das Mädchen über längere Zeit nicht entsprechend medizinisch behandelt bzw. versorgt worden sei.

Eine Meldung nach dem Gewaltschutzgesetz an das Tiroler Landeskriminalamt am 29. April hatte den Fall ins Rollen gebracht. Darin wurde von dem Transport ins Krankenhaus, der einen Tag zuvor erfolgt war, berichtet.